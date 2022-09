Versuchter Raubüberfall: Junge Täter treten Gelsenkirchener

Ein 29-jähriger Gelsenkirchener wurde Opfer eines versuchten Raubüberfalls in der Altstadt – bei den Tätern soll es sich vermutlich um Jugendliche handeln.

Es war ein versuchter Raubüberfall, bei dem die als Jugendliche beschriebenen Täter ihr Opfer brutal angingen: Wie die Gelsenkirchener Polizei berichtet, lief am späten Dienstagabend, 13. September, gegen 23 Uhr, ein 29-jähriger Gelsenkirchener in der Altstadt über die Beskenstraße in Richtung Bahnhofstraße.

Versuchter Raubüberfall: Junge Täter greifen Mann in Gelsenkirchen an

Dort sei er von drei ihm unbekannten Männern angesprochen worden. Als der Gelsenkirchener einige Meter weiter ging, wurde er von zwei Personen aus dem Trio geschlagen, getreten und beleidigt. Das räuberische Trio ließ von dem jungen Mann ab, forderte aber Geld von ihm. Der 29-Jährige reagierte nicht und ergriff die Flucht.

Die Polizei hofft nun auf entscheidende Hinweise, um die Täter zu fassen. Zwei von ihnen werden wie folgt beschrieben: Eine der drei Personen war circa 15 bis 16 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, dünn, hatte hellbraune, mittellange, glatte Haare und trug helle Oberbekleidung. Der zweite Tatverdächtige war etwas 14 bis 15 Jahre alt, ebenfalls circa 1,60 Meter groß, von normaler Statur, außerdem hatte er dunkle, schwarze Haare.

Zeugen können sich unter 0209 365 7512 (Kriminalkommissariat 15) oder unter der 0209 365 8240 (Kriminalwache) melden.

