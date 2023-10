Versuchte Vergewaltigung: 37-Jähriger bricht in Wohnung ein

Einsatz für die Polizei in Gelsenkirchen: Ein 37-Jähriger war in die Wohnung einer 22-Jährigen eingebrochen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Bei einer versuchten Vergewaltigung soll ein 37-Jähriger in die Wohnung einer 22-jährigen eingebrochen sein. Ein Zeuge verhinderte die Tat.

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Samstagmorgen einen stark alkoholisierten 37-Jährigen festgenommen: Er steht im Verdacht, in die Wohnung einer 22-Jährigen eingedrungen zu sein. Dort kündigte er an, mit ihr Sex haben zu wollen. Der Schwager der 22-Jährigen, der nebenan wohnt, konnte den Mann aufhalten, wurde dabei mit einem Messerstich am Oberschenkel verletzt.

Versuchte Vergewaltigung in Gelsenkirchen: Schwager hörte Schreie

Der 26-jährige Schwager hörte die Schreie des Opfers und eilte herbei. Es kam zu einer Auseinandersetzung: Hierbei schlug der Tatverdächtige mit dem Kopf auf den Flur. Im Anschluss flüchtete der 37-Jährige. Durch weitere Familienangehörige konnt er im näheren Umfeld der Wohnung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. „Er ist ohne festen Wohnsitz und ihn erwartet ein umfangreiches Strafverfahren“, teilt die Polizei Gelsenkirchen mit. Beide verletzten Personen kamen in ein Krankenhaus. (ck)

