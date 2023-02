Versuchte Tötung: Verdächtiger (39) erstattet selbst Anzeige

Gelsenkirchen. Ein Mann aus Hilden ist selbst zur Polizei gegangen: Er soll einen Gelsenkirchener (28) zwei Tage zuvor mit einem Messer schwer verletzt haben.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Gelsenkirchen am Donnerstag, 2. Februar 2023, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen, das haben Staatsanwaltschaft Essen und das Polizeipräsidium Gelsenkirchen am heutigen Montag, 6. Februar, mitgeteilt.

Vorwurf der versuchten Tötung: Gelsenkirchener (28) schwer verletzt durch Messer

Den Behörden zufolge informierte ein 28-Jähriger erst zwei Tage nach dem Vorfall die Polizei darüber, dass er am Tattag gegen 19.30 Uhr mit einem 39-jährigen Mann am Bahnhofsvorplatz in der Gelsenkirchener Altstadt in Streit geraten war. Dabei soll der 39-Jährige aus Hilden den in Gelsenkirchen wohnhaften 28-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben.

Der Schwerverletzte habe anschließend eigenständig ein Krankenhaus aufgesucht. Um selbst Anzeige zu erstatten, erschien der 39-Jährige am Samstag, 4. Februar, auf einer Polizeiwache in Hilden, wo er im Anschluss festgenommen wurde. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die Ermittlungen dauern an.

