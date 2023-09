Versuchte Tötung: Polizei nimmt Gelsenkirchener fest

Gelsenkirchen-Altstadt. Eine Mordkommission ermittelt gegen einen jungen Mann aus Gelsenkirchen. Er soll versucht haben, einen 52-Jährigen zu töten.

Wegen versuchter Tötung hat die Gelsenkirchener Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Gelsenkirchener verletzt Mann (52) mit Messerstichen, Schlägen und Tritten schwer

Der blutige Angriff ereignete sich nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag, 31. August, in der Gelsenkirchener Altstadt. Gegen 21 Uhr hatte ein 27-jähriger Gelsenkirchener einen 52 Jahre alten Mann an der Von-der-Recke-Straße angegriffen und durch Schläge, Tritte und Messerstiche schwer verletzt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Alarmierte Polizeibeamte stellten den 27-Jährigen noch am Tatort und nahmen ihn vorläufig fest. Das aufgefundene Messer stellten die Einsatzkräfte sicher. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Gelsenkirchener zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die Ermittlungen dauern an.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen