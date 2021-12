Versuchte Tötung in Gelsenkirchen: Polizei hat neue Hinweise

Im Fall einer versuchten Tötung in Gelsenkirchen hat die Polizei neue Erkenntnisse. Ein 32-Jähriger hatte am 25. August dieses Jahres einen 43-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche stark verletzt (Symbolfoto). Der Tatverdächtige soll zuvor einen Senior attackiert und den Mann eine Rolltreppe hinuntergeschubst haben.

Gelsenkirchen. Im Fall einer versuchten Tötung in Gelsenkirchen hat die Polizei neue Erkenntnisse. Der Tatverdächtige soll zuvor einen Senior attackiert haben.

Im Fall einer versuchten Tötung in Gelsenkirchen im August dieses Jahres haben jetzt die Ermittlungen durch den Hinweis eines Zeugen weitere Ansatzpunkte bekommen.

Verdächtiger soll vor dem Tötungsversuch bereits einen älteren Mann attackiert haben

Bei der Polizei hat sich ein Zeuge gemeldet, der angibt, dass der Tatverdächtige bereits zwei bis drei Wochen vor dem Tattag, 25. August, einen Mann die Rolltreppe im Bereich Haltestelle „Musiktheater“ heruntergestoßen haben soll.

Hierbei handelt es sich um die Rolltreppe neben dem Gebäude des Energieversorgers ELE, zwischen Flora- und Ebertstraße. Der angegriffene Mann soll etwas stämmiger und über 60 Jahre alt sein. Außerdem ging der Mann mit Hilfe eines Rollators. Dieser Fall von gefährliche Körperverletzung wurde bisher nicht zur Anzeige gebracht.

Versuchte Tötung: Das ist am 25. August in Gelsenkirchen passiert

Der 32-jährige Gelsenkirchener lieferte sich am Mittwoch, 25. August, mit einem 43-jährigen Gelsenkirchener um 12.20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz eine Schlägerei. Der 32-Jährige setzte dabei eine abgeschlagene Flasche ein und verletzte den 43-jährigen erheblich. Polizeibeamten leisteten erste Hilfe, bevor ein Rettungswagen den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Der 32-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, die die erste beschriebene Tat zwischen dem 4. und 11. August beobachtet haben. Außerdem wird der Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Kontakt zur Polizei unter: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

