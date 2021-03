Versuchte Tötung in Gelsenkirchen: Drei Festnahmen

Festnahme (Symbolbild): Drei Männer sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen versucht haben, in Gelsenkirchen einen Mann zu töten. Das Opfer wurde schwer verletzt.

In Untersuchungshaft sitzen jetzt drei Männer, denen eine versuchte Tötung zur Last gelegt wird. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag, 12. März, bekannt gegeben. Das schwer verletzte Opfer fanden Beamte am 24. Februar in einem Haus im Gelsenkirchener Stadtteil Bulmke-Hüllen.

Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest, Duo stammt aus Greven, 41-Jähriger ist ohne festen Wohnsitz

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Gewalttat führten am Donnerstag, 11. März, zur Festnahme eines 29-jährigen Mannes aus Greven, eines 40-Jährigen aus Greven sowie eines 41-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Die Männer sitzen nun hinter Gittern in der Justizvollzugsanstalt.

Am 24. Februar hatten Anwohner an der Olgastraße in Bumlke-Hüllen die Polizei alarmiert, nachdem es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu einem Tumult gekommen war. Schreie waren zu hören, dazu lautes Gepolter. Als Polizeibeamte an Ort und Stelle waren, hatte eine Gruppe von Männern den Tatort bereits verlassen. Sie flüchteten mit zwei Pkw in unbekannte Richtung.

Die Polizei hatte zur Aufklärung der Straftat eine Mordkommission eingerichtet.