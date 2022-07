Versuchte Tötung: Gelsenkirchener sticht auf zwei Männer ein

Wegen versuchter Tötung muss sich ein Gelsenkirchener verantworten, er wird am heutigen Dienstag dem Haftrichter vorgeführt (Symbolbild). Der 52-Jährige geriet nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag, 11. Juli, mit zwei 28-jährigen Männern in einen Streit und hat auf sie eingestochen.