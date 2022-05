Verstärkungen für Kinder- und Jugendchor dringend gesucht

Gelsenkirchen. Die Musikschule Gelsenkirchen sucht Verstärkungen für ihren Kinder- und ihren Jugendchor. Ein kostenloses Hineinschnuppern ist am 6. Mai möglich.

Die Pandemie hat auch in der städtischen Musikschule sichtbare Spuren hinterlassen: Zählte der Kinderchor in Vor-Corona-Zeiten noch 29 Teilnehmende, sind es aktuell nur acht. Die Besetzung des Jugendchors ging im gleichen Zeitraum von 21 auf 13 Aktive zurück. Um diesem Negativtrend etwas entgegenzusetzen, gibt es nun nicht nur eine personelle Neuaufstellung, sondern zudem noch eine offene Chorprobe. Diese Möglichkeit zum Hineinschnuppern besteht erstmals am Freitag, 6. Mai.

Mit frischen Gesichtern einen neuen Impuls setzen

Christian van den Berg-Bremer sist seit 2021 Leiter der Städtischen Musikschule Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

„Mit der offenen Chorprobe möchten wir einen neuen Impuls setzen und Kindern und Jugendlichen Lust aufs Mitsingen machen“, sagt Christian van den Berg-Bremer, der Leiter der Musikschule. Vorwissen sei ebenso wenig erforderlich wie eine Voranmeldung. Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren können am 6. Mai von 16.15 bis 17.30 Uhr einfach beim gemeinsamen Proben in den Räumlichkeiten der Musikschule an der Rolandstraße 3 in Schalke vorbeischauen. Jugendliche ab 15 Jahren sind von 17.30 bis 19.30 Uhr willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine gewisse Fluktuation hätte es auch früher immer schon gegeben, betont der Musikschulleiter. „Doch diesmal sind für die ausscheidenden Kinder keine neuen nachgerückt. Und das hat bei uns zu dieser personellen Ausdünnung geführt“, erklärt van den Berg-Bremer. Sonstige Aktionen, wie Chorfahrten oder Auftritte in der Öffentlichkeit, die zuvor immer für einen steten Zufluss von neuen Interessierten gesorgt hätten, wären als Werbemöglichkeit wegen Corona einfach weggefallen.

Personelle Veränderung sollen den Neustart anschieben

Um den Neustart anzuschieben, gibt es auch einige personelle Veränderungen an der Musikschule: Neue Kinderchor-Leiterin ist Diana Petrova Darnea. Sie lebt in Schalke und hat sich als Konzert- und Opernsängerin einen Namen gemacht. Sie ist Gesangspädagogin und Stimmbildnerin, betreut alle Sängerinnen und Sänger – vom Einsteiger bis zum angehenden Profi. So bereitet sie etwa junge Erwachsene, die Gesang studieren wollen, auf die Aufnahmeprüfung vor.

Leiter des Jugendchors und neuer Fachbereichsleiter ist Teik Poi Tan. Er stammt ursprünglich aus Malaysia, ist aber ebenfalls seit langem in Schalke zuhause und arbeitet seit 2010 als Stimmbildner an der hiesigen Musikschule. Und seit 2020 betreut er auch als Lehrer die Teilnehmenden am Hauptfach Gesang.

Ein Ziel: Die Corona-Müdigkeit bei Kindern und Eltern vertreiben

„Mit diesen frischen Gesichtern und neuem Schwung wollen wir die Corona-Müdigkeit vertreiben“, formuliert van den Berg-Bremer ein vorrangiges Ziel. Denn die Pandemie hätte aufgrund ihrer Länge und Intensität zu einer gewissen Lethargie bei den Kindern, aber auch bei den Eltern geführt. Das neue Chorangebot solle daher auch eine Chance zum Aufraffen und Aktivwerden sein. Eltern dürfen ihre Kinder heute gern zur Probe begleiten.

Und wer die Befürchtungen hat, dass die Nachwuchs-Chöre ausschließlich verstaubte Klassiker anstimmen, dem sei gesagt: Die Palette ist ebenso breit wie bunt. „Wir singen auch Popsongs und Musical, kümmern uns auch um Filmmusik und Folklore“, sagt Petrova Darnea. Aber auch die populäre Klassik komme nicht zu kurz. Wer es selbst einmal ausprobieren mag, der hat heute eine gute Gelegenheit.

Daten und Fakten zur städtischen Musikschule in Gelsenkirchen

Die Musikschule unterrichtet laut Leiter van den Berg-Bremer rund 1500 Schülerinnen und Schüler pro Jahr. Betreut werden sie von 52 Dozentinnen und Dozenten. Schüler und Lehrkräfte kommen aus zahlreichen Nationen. „Wir sind so bunt wie unsere Stadtgesellschaft“, sagt van den Berg-Bremer.

Eine weitere Probenmöglichkeit für den Kinderchor soll es an der zweiten Unterrichtsstätte an der Neustraße in Erle geben. Bleiben die Kinder nach dem Hineinschnuppern dabei, hätten sie fortan zwei Termine pro Woche: eine Chorprobe plus ein Training zur Stimmbildung.

Alle Informationen zum Jugend- und Kinderchor gibt es auch unter: 0209 169 61 74.

