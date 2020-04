Versorger Ele baut Gasnetz in Gelsenkirchen-Resse aus

Das Versorgungsunternehmen Emscher Lippe Energie baut im Gelsenkirchener Stadtteil Resse das Gasnetz (Symbolbild) aus. Diese Bauarbeiten stehen jetzt an.

Das Versorgungsunternehmen Emscher Lippe Energie baut im Gelsenkirchener Stadtteil Resse das Gasnetz aus. Diese Bauarbeiten stehen jetzt an, mit diesen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Die ELE Verteilnetz GmbH (EVNG) erweitert nach Angaben des Unternehmens das Gasnetz in Resse. Ein Großteil der geplanten Netzausbaumaßnahmen sind bereits abgeschlossen, nun stehen noch letzte Baumaßnahmen in der Isoldenstraße und im Reginaweg an.

Während der Tiefbauarbeiten ist laut ELE für die Isoldenstraße von der Ecke Middelicher Straße bis zur Ecke Reginaweg eine halbseitige Straßensperrung und eine Einbahnstraßenregelung vorgesehen. Außerdem wird der Reginaweg in Höhe der Hausnummern eins bis neun während der Bauphase halbseitig gesperrt.

Die Baumaßnahme beginnt am Montag, 27. April 2020. Die Baumaßnahmen und die damit verbundenen Straßensperrungen werden voraussichtlich acht Wochen dauern. Die Abkehr von der Fernwärme wird mit ihrer Unwirtschaftlichkeit für das Unternehmen begründet.