Vermisste Seniorin tot in Gelsenkirchener Teich aufgefunden

Eine vermisste Seniorin ist tot in einem Teich in Gelsenkirchen aufgefunden worden. Die 90-Jährige hatte am Freitag ihre Wohnung verlassen.

Hubschrauber, Spürhund und mehrere Streifenwagen im Einsatz

Mit mehreren Streifenwagen, einem Mantrailer-Hund und einem Polizeihubschrauber suchte die Polizei in der Nacht auf Samstag, 11. Januar, eine 90-jährige Frau in Bulmke-Hüllen. Diese hatte am Freitag, 10. Januar, ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen.

Nachbarn bemerkten das Verschwinden

Nachbarn bemerkten gegen 19 Uhr das Verschwinden der Seniorin. Daraufhin alarmierten Angehörige die Polizei. Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, wurde die Vermisste in einem Teich im Bulmker Park tot aufgefunden. Es liegen laut Darstellung der Gelsenkirchener Polizei „derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor“. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

