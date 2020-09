Vermisst: Polizei sucht 15-Jährige Gelsenkirchenerin

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einer 15-Jährigen, die ihre Wohnung in der Altstadt am Sonntag (20. September) verlassen hat.

Gelsenkirchen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 15-jährigen Gelsenkirchenerin. Sie könnte sich in Dortmund aufhalten.

Sie wurde in der Vergangenheit bereits öfters als vermisst gemeldet und könnte sich auch in Dortmund aufhalten. Eine Gesundheitsgefahr ist laut Polizei nicht auszuschließen.

Personenbeschreibung: 1,78 Meter groß und rötlich-braune Haare

Die Gesuchte ist 1,78 Meter groß, hat eine kräftige Statur, mittellange, rötlich-braune Haare und trug zuletzt eine blaue Jeans sowie ein rotes Hemd.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.