Schlägerei Verletzter nach Gruppenschlägerei in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Horst. Wegen einer Gruppenschlägerei rückte die Polizei Gelsenkirchen aus. Viele Beteiligte flohen, ein Verletzter und mehrere Zeugen blieben übrig.

Wegen einer angeblichen Schlägerei zwischen etwa 15 Personen auf der Markenstraße in Gelsenkirchen, ist am Sonntag, 6. Dezember, die Polizei in den Stadtteil Horst ausgerückt.

Zeugen in Gelsenkirchen: Baseballschläger bei Schlägerei eingesetzt

Zeugen hatten die Polizei gegen 23.20 Uhr alarmiert und eine größere Keilerei gemeldet, bei der auch ein Baseballschläger eingesetzt worden sein soll. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, befanden sich nur noch Zeugen und ein verletzter 20-jähriger Gelsenkirchener vor Ort. Die restlichen Beteiligten waren in mehreren Autos geflüchtet.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten 20-Jährigen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern.