Schwerer Unfall in Gelsenkirchen: Eine Straßenbahn der Linie 301 stieß mit diesem blauen Mazda am Dienstag, 31. Januar, zusammen.

Linie 301 & Cranger Straße Unfall an Cranger Straße: Straßenbahn 301 kracht auf Pkw

Gelsenkirchen-Erle. Schwerer Unfall in Gelsenkirchen: Eine Straßenbahn ist auf ein Auto gekracht. Im Fahrzeug saßen eine Mutter und ihre zwei Kinder.

Eine Frau und zwei Kinder mussten nach der Kollision eines Pkw mit einer Straßenbahn in Gelsenkirchen am Dienstag, 31. Januar, in einem Krankenhaus behandelt werden.

Straßenbahn 301 kracht mit Auto zusammen – Frau und zwei Kinder verletzt

Gegen acht Uhr kam es am Dienstag im Kreuzungsbereich der Cranger Straße /Darler Heide im Stadtteil Erle zu dem Unfall. Die Straßenbahn der Linie 301 kollidierte mit einer Mazda-Limousine. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Auto schräg auf der Seite lag. Es wurde Polizeiangaben zufolge „auf einen Fahrradständer geschoben und saß dort fest“.

Anrufer meldeten Polizei und Rettungskräften eine eingeklemmte Person, daraufhin entsandte die Feuerwehr 31 Einsatzkräfte von verschieden Wachen zur Einsatzstelle. Vor Ort stellte sich aber dann heraus, dass sich alle Beteiligten außerhalb Fahrzeugs befanden.

Die drei Insassen des Autos – eine 32 Jahre alte Mutter, ihr siebenjähriger Sohn und ihre zweijährige Tochter – wurden durch den Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst in das Bergmannsheil nach Gelsenkirchen-Buer gebracht. Der Fahrer der Straßenbahn wurde betreut, verblieb jedoch an der Einsatzstelle.

Die Cranger Straße war während der Rettungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen laut Polizei „eine gute Stunde komplett gesperrt. Betroffen war Abschnitt zwischen Oststraße und Borgswiese“. Es kam dadurch z Verkehrsbehinderungen und Staus. Die Polizei hat die Ermittlung zur Unfallursache aufgenommen.

