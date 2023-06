Verletzt: Gelsenkirchener Streife fährt Wohnungslosen an

Gelsenkirchen-Horst. In Gelsenkirchen ist ein Wohnungsloser von einem Auto angefahren worden. Weshalb die Krefelder Polizei die Ermittlungen übernommen hat.

Ein wohnungsloser Mann ist in Gelsenkirchen von einem Streifenwagen angefahren und schwer verletzt worden.

Garagenhof in Gelsenkirchen-Horst dient als Schlafplatz – Mann liegt auf dem Boden

Der Unfall ereignete sich am Montag, 12. Juni, an der Essener Straße. Ein 60-jähriger Polizeibeamter fuhr mit einem Streifenwagen gegen 20.15 Uhr auf den Garagenhof der Polizeiwache Horst an der Essener Straße, um zu parken. Bei der Einfahrt fuhr er an einem 40-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorbei, der diesen Hof bereits häufiger als Schlafplatz genutzt hatte und auch zu diesem Zeitpunkt wieder dort lag.

Aus noch ungeklärter Ursache verletzte sich der 40-Jährige schwer am Bein, vermutlich durch den Reifen oder den Radkasten des vorbeifahrenden Streifenwagens. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen zur Unfallursache sowie das Verfahren selbst bei der Polizei Krefeld geführt.

