Fahrerflucht nach einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen – nun ermittelt die Polizei.

Unfall Verkehrsunfall in Gelsenkirchen endet im Gleisbett

Gelsenkirchen-Altstadt. Beim Zusammenstoß zweier Autos ist ein 56-jähriger Opel-Fahrer von der Straße gedrängt worden. Die Fahrerin des zweiten Autos flüchtete.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag, 23. November, ein Auto von der Straße gedrängt worden und erst im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen gekommen. Gegen 17.15 Uhr fuhren ein 56-jähriger Opel-Fahrer und eine unbekannte Daimler-Fahrerin auf der Overwegstraße in Richtung Buer. Beide bogen parallel zueinander rechts in die Florastraße ab. Beim Fahrstreifenwechsel kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Unfallbeteiligte Daimler-Fahrerin begeht Fahrerflucht

Durch den Zusammenstoß wurde der Opelfahrer weiter nach links gedrängt – bis auf die Gleise der Straßenbahn. Die Daimler-Fahrerin hielt kurze Zeit später an und begutachtete den Schaden an ihrem Wagen. Dann fuhr sie auf der Kurt-Schumacher-Straße davon.

Der Fahrer des Opels und sein Beifahrer blieben unverletzt. Das Auto musste jedoch von einem Abschleppdienst mittels Seilwinde aus dem Gleisbett gezogen werden. Die Ermittlungen zur Unfallflüchtigen dauern an.