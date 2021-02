Verkehrskontrollen: 287 Verstöße in Gelsenkirchen erfasst

Bei Verkehrskontrollen in Gelsenkirchen am Dienstag, 23. Februar, hat die Polizei 287 Verstöße festgestellt.

Gelsenkirchen. Bei Verkehrskontrollen in Gelsenkirchen hat die Polizei 287 Verstöße festgestellt. Durch diese Vergehen sind die Autofahrer aufgefallen.

Auch in Gelsenkirchen sind Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag wie auch in anderen Städten des Ruhrgebietes und des Landes zu einer großen Kontrollaktion ausgerückt. Im Visier der Polizei standen Autofahrer, die während der Fahrt ihr Smartphone oder Tablet benutzt haben. Die Gesamtbilanz listet 287 festgestellte Verkehrsverstöße in Gelsenkirchen auf.

Eine Verkehrskontrolle der Polizei Gelsenkirchen an der Ückendorfer Straße am Dienstag, 23. Februar 2021. Foto: Foto

43 Autofahrer in Gelsenkirchen benutzten Handy oder Tablet während der Fahrt

Nach Angaben der Polizeibehörde fielen unter anderem 43 Autofahrer auf, weil sie Handy oder Tablet während der Fahrt nutzten. 77 Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt, in 121 Fällen erhoben die Beamten Verwarngelder, weil Fahrer zu schnell unterwegs, Kinder fehlerhaft gesichert waren oder Gefahrgut nicht ordnungsgemäß gesichert transportiert wurde.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Vier Strafanzeigen wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein

In vier Fällen schrieben die Beamten Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, je eine wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Verstoßes gegen das Steuergesetz. Ein Autofahrer musste von seinem Auto in einen Streifenwagen wechseln, weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Insgesamt stellten die Beamten 287 Verstöße fest. Viele der 294 kontrollierten Verkehrsteilnehmer müssen sich wegen mehrerer Vergehen gleichzeitig verantworten.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!