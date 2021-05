Verkehrsdelikte: Nötigung und Trunkenheit in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Polizei hat zwei Verkehrsdelikte in Gelsenkirchen festgestellt. Ein 47-Jähriger wurde von zwei Männern ausgebremst und eingekesselt.

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Samstagabend (22. Mai) zwei Verkehrsdelikte festgestellt. In einem Fall fertigten Beamte nach Behördenangaben eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr an, in dem anderen war vermutlich Alkohol im Spiel.

So sei am Samstag gegen 21.25 Uhr ein 47-jähriger mit seinem Wagen von einem 18-jährigen Gelsenkirchener und einem 20-jährigen Bochumer ausgebremst worden. Den Gelsenkirchener hatte demnach das Fahrverhalten des Mannes gestört. Der 18-Jährige folgte dem 47 Jahre alten Mann über die Europastraße und die Brüsseler Straße.

Der Mann wurde nach mehreren Wendemanövern schließlich von dem 20-jährigen Bochumer überholt und ausgebremst. Der 18 Jahre alte Gelsenkirchener stellte sich wiederum hinter den 47-Jährigen. Dieser konnte dadurch nicht mehr weiterfahren. Er alarmierte die Polizei. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr an.

Trunkenheit am Steuer in Gelsenkirchen

Eine halbe Stunde später fiel Polizisten ein Pkw in Höhe des Rathausplatzes auf. Das Auto sei mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs gewesen und wurde auf der Emil-Zimmermann-Allee gestoppt, so die Behörde. Ein bei der Fahrerin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Gelsenkirchenerin wurde für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache genommen. Das Auto und die Fahrzeugschlüssel wurden laut Polizei sichergestellt.

