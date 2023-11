Alkohol am Steuer Verfolgungsjagd in Gelsenkirchen: Ampelmast umgefahren

Gelsenkirchen-Rotthausen. Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein Autofahrer mit der Polizei in Gelsenkirchen. Die Flucht endete jäh: an einem Ampelmast.

Ein vor der Polizei flüchtendes Auto ist nachts in Gelsenkirchen vor einen Ampelmast gekracht. Auch eine Schaufensterscheibe wurde zerstört.

Gelsenkirchener liefert sich mit Polizei Verfolgungsjagd – Führerschein beschlagnahmt

Beamte hatten das Fahrzeug am Dienstag, 14. November, gegen 2.10 Uhr an der Gewerkenstraße anhalten und kontrollieren wollen, weil der Fahrer offensichtlich zu schnell unterwegs war. Der Fahrer gab stattdessen Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Straßen, bis er an der Kreuzung von Steeler Straße und Karl-Meyer-Straße nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmast krachte. Der abgeknickte Ampelmast wiederum zerstörte die Schaufensterscheibe eines in der Nähe gelegenen Geschäftes.

Der 35 Jahre alte Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, kehrte aber kurz darauf zurück und gab zu, gefahren zu sein. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv ausgefallen war, brachten die Polizisten den Gelsenkirchener zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache.

Die Beamten stellten das Auto des 35-Jährigen sicher, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten unter anderem wegen der Verkehrsunfallflucht ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Die beschädigte Ampel wurde im Anschluss durch die Feuerwehr gesichert und das beschädigte Fahrzeug abgeschleppt.

