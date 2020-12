Verein „Warm durch die Nacht“ legt eine neue Hilfsaktion auf

Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Verein „Warm durch die Nacht“ hat sich wieder Besonderes einfallen lassen. Bei neuer Aktion tun Spender gleich doppelt Gutes.

Es ist eine besondere Zeit, in der es auch auf gute Ideen ankommt. Ideen, die unmittelbar helfen. Der Verein „Gelsenkirchen packt an! – Warm durch die Nacht“ (WddN) hatte nun eine solche Idee und sie ganz aktuell in die Tat umgesetzt. Das Schöne daran: Alle, die mitmachen und spenden, tun gleich doppelt Gutes.

Bedürftige und Gastronomie – mit der Aktion tun Spender gleich doppelt Gutes

Dahinter steckt ein einfacher Ansatz – der einer Gutschein-Aktion unter dem Titel „GEmeinsam warm durch die Nacht“: Jeder, der möchte, kann bei kooperierenden Gastro-Betrieben in der Stadt Gutscheine im Wert von fünf Euro kaufen und damit Obdachlosen und Bedürftigen eine warme Mahlzeit spendieren. Ganz nebenbei wird so auch noch die Gastronomie, die zu den großen Leidtragenden des Shutdowns gehört, unterstützt.

Und wie geht Mitmachen? Spender müssen die Gutscheine bei den teilnehmenden Betrieben kaufen. Dieser geht dann ganz direkt an WddN – entweder in den WddN-Briefkasten an der Weberstraße 17 oder montags, mittwochs und freitags zwischen 18.30 und 19.30 Uhr an die „Vor Ort“-Teams am Hauptbahnhof ab. Dort wollen die Ehrenamtler die Gutscheine dann auch an die Gäste verteilen.

Gemeinsamkeit und Zusammenhalt „anders“ leben in schweren Zeiten

Die Partner dieser Aktion sind: Mythos Görsmeier an der Kurt-Schumacher-Straße 65, Pizza Center an der Weberstraße 20, Topkapi Saray an der Bochumer Straße 2 direkt hinter dem Hauptbahnhof und das HBB Bistro im Hauptbahnhof.

„In schweren Zeiten müssen wir Gemeinsamkeit und Zusammenhalt „anders“ leben“, schreibt das Team von WddN auf seiner Facebook-Seite. Und auch: „Wir würden uns freuen, wenn sich noch andere Gastronomien dieser Aktion anschließen würden.“