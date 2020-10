Alle Beschäftigten der Stadt Gelsenkirchen inklusive Gekita, Gelsendienste, Jobcenter und der Zoom Erlebniswelt sind am Dienstag, 20. Oktober, von der Gewerkschaft Verdi zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Zudem werden am Dienstag wie bereits berichtet weder Busse und Bahnen von Bogestra und Vestische unterwegs sein. Grund für den groß angelegten, ganztägigen Warnstreik ist nach Angaben der Gewerkschaft das jüngste Angebot der Arbeitgeber. „Neben einem Angebot für Lohnsteigerungen über drei Jahre, das jeden Respekt vermissen lässt, beinhaltet das Angebot auch eine Reihe von Verschlechterungen. Deshalb rufen wir in den kommunalen Dienststellen erneut zu einem ganztägigen Streik auf“, erklärt Verdi-Geschäftsführer Bernd Dreisbusch.

Arbeitgeberangebot macht Herabstufungen beim Gehalt möglich

Andrea Bornemann, Gewerkschaftssekretärin in Gelsenkirchen, benennt die Verschlechterungen: „Die Arbeitgeber wollen die Eingruppierungsgrundlagen so verändern, dass künftig Herabstufungen von Beschäftigten möglich sind. Und das, nachdem sich Gewerkschaften und Arbeitgeber erst 2017 auf neue Eingruppierungsregelungen verständigt hatten. Zuvor haben die Arbeitgeber, seit Einführung des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst, TVÖD, im Jahr 2005, durch wegfallende Zeit- und Bewährungsaufstiege Unsummen eingespart. Noch dazu fordern die Arbeitgeber die Reduzierung der Jahresleistung für die Kolleginnen und Kollegen bei den Sparkassen. Das ist inakzeptabel.“ Die dritte Verhandlungsrunde soll am 22. und 23. Oktober in Potsdam laufen. Die Gewerkschaft fordert vor allem eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 4,8 Prozent, mindestens aber um 150 Euro monatlich, mindesten 100 Euro monatlich mehr für Auszubildenden und eine Laufzeit von zwölf Monaten. Aber auch Forderungen zu Arbeitszeit, bessere Samstagsentlohnung für Krankenhausmitarbeiter und mehr.

Tonnen werden Dienstag nicht geleert, Wertstoffhöfe geschlossen

Im Bereich Gelsendienste wird am Dienstag aufgrund des Streiks die Entsorgung komplett entfallen, auch die Wertstoffhöfe bleiben geschlossen, so Gelsendienste-Sprecher Tobias Heyne. Die Leerung der Tonnen wird ebenso wie vor drei Wochen für den laufenden Rhythmus entfallen und nicht nur um einen Tag verschoben. „Das wäre logistisch nicht umsetzbar“, versichert Heyne. Wer also nur 14-tägig die Tonne geleert bekommt, muss weitere 14 Tage warten. Sperrmüll und zur Abholung gemeldete Großgeräte würden so zeitnah wie möglich eingesammelt.

Kundgebung mit begrenzter Teilnehmerzahl nach Corona-Regeln

Die Streikkundgebung in Gelsenkirchen ist für 11.30 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz angesetzt, mit maximal 250 Teilnehmern, um die Corona-Vorgaben einzuhalten. Ansprachen und Musik sind ab 11.55 Uhr geplant. Hygiene- und Abstandsregeln würden gewährleistet, versichert Bernhard Dreisbusch. Welche Kitas in welchem Umfang bestreikt werden und welche Notgruppen es geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Eltern sollen jedoch informiert werden von ihren Einrichtungen.