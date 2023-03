Verdacht: Hetzparolen beim Derby – Zeugenaufruf der Polizei

Gelsenkirchen. Beim Revierderby soll es zu antisemitischen Rufen auf den Rängen gekommen sein. Das ruft den Gelsenkirchener Staatsschutz auf den Plan.

Wegen des Verdachts der Volksverhetzung hat die Gelsenkirchener Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Beim Derby zwischen den beiden Erzrivalen FC Schalke 04 und Borussia Dortmund soll es volksverhetzende Fangesänge gegeben haben.

Volksverhetzung beim Derby auf Schalke: Zeugen sollen Aufnahmen an Polizei senden

Nach Berichten über antisemitische Rufe im Fanblock von Borussia Dortmund beim Revierderby beim FC Schalke 04 ermittelt nun der Staatsschutz. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Nordrhein-Westfalen (RIAS NRW) hat in sozialen Medien von den Vorfällen am vergangenen Samstag berichtet.

Auf Facebook schreibt RIAS: „Am vergangenen Samstag wurden beim Revierderby in Gelsenkirchen antisemitische Sprechchöre von einigen Dortmundern im Gästeblock skandiert. Diese trugen einheitliche Pullover, auf denen das Hooligan-Symbol sowie in altdeutscher Schrift die Worte ‘Fight together’ abgedruckt waren. Bereits vor Anpfiff hatten einzelne Personen aus der Gruppe in klar abwertender Art und Weise die gegnerische Mannschaft und Fans mit „Ihr Juden“-Rufen adressiert.

Und weiter steht da zu lesen: „Eine Person aus der Gruppe machte während des gesamten Spiels zusätzlich lautstark antiziganistische Kommentare. Nachdem die gegnerischen Fans „Steht auf, wenn ihr Schalker seid“ skandierten, antworteten einige Mitglieder der Hooligan-Gruppe, indem sie „Steht auf, wenn ihr Juden seid“ riefen.“

Um die Ermittlungen voranzutreiben, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen: Diese können etwaige Ton- und/oder Bildaufnahmen von den Vorfällen über das Hinweisportal der Behörde an die zuständigen Beamten und Beamtinnen weiterleiten.

Telefonische Hinweise nimmt die Polizei natürlich weiterhin auch entgegen. Und zwar unter den Rufnummern: 0209 365 8501 oder 0209 365 8240.

