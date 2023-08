Verdacht: Gelsenkirchener Kiosk Drehkreuz für Drogenhandel

Während einer Gebäudekontrolle in Gelsenkirchen sind die Einsatzkräfte illegalen Drogengeschäften auf die Spur gekommen.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Drogenhandel an einem Gelsenkirchener Kiosk? Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss ein beschuldigtes Trio mit dieser Haftstrafe rechnen.

Während einer Gebäudekontrolle in Gelsenkirchen sind die Einsatzkräfte illegalen Drogengeschäften auf die Spur gekommen. Zwei Männer und eine Frau aus Gelsenkirchen werden nun des Drogenhandels bezichtigt.

Polizei Gelsenkirchen findet bei Kiosk-Durchsuchung Drogen „in nicht geringer Menge“

Die Trinkhalle an der Braunschweiger Straße im Stadtteil Ückendorf ist am Donnerstag, 3. August, gegen 21.20 Uhr von der Polizei durchsucht worden. Die Beamten stießen auf „eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln“, Bargeld sowie typisches Zubehör für die Verarbeitung und den Verkauf von Drogen. Angaben zur genauen Menge und Art der Drogen konnte die Polizei noch nicht machen.

Der Terminus nicht „geringe Menge“ bezeichnet nach Angaben der Essener Oberstaatsanwältin Anette Milk zufolge einen Straftatbestand, bei dem Beschuldigten bei einer Verurteilung „eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr droht“.

Die Beamten ermitteln nun gegen zwei Gelsenkirchener im Alter von 29 und 32 Jahren und gegen eine 30-jährige Gelsenkirchenerin wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen sowie die Auswertung aller sichergestellten Gegenstände dauern an.

