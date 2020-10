Explosives Pikrin: Drei Häuser in Gelsenkirchen geräumt

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr Gelsenkirchen sowie des Kampfmittelräumdienstes sind am Freitag, 30. Oktober, gegen 15 Uhr an die Hedwigstraße in Gelsenkirchen-Resse geeilt. Bei einer Wohnungsräumung wurde vertrocknete Pikrinsäure gefunden. Drei Gebäude wurden geräumt.