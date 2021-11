Verdacht Drogenhandel: Polizei Gelsenkirchen nimmt Frau fest

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag, 16. November, in Gelsenkirchen haben Polizisten Kokain (Symbolfoto) und Cannabis gefunden. Eine Frau wird des Drogenhandels verdächtigt.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Gelsenkirchen haben Polizisten Kokain und Cannabis gefunden. Eine Frau wird des Drogenhandels verdächtigt.

Polizeibeamte haben am Dienstag, 16. November, eine 23-jährige Frau in Gelsenkirchen vorläufig festgenommen – ihr wird illegaler Drogenhandel vorgeworfen.

Gelsenkirchener Polizei findet neben Drogen auch Schlagring mit Springmesser

Die Frau hielt sich am Dienstag in einer Wohnung an der Ringstraße in Bulmke-Hüllen auf, als die Polizei die Wohnung um 10.30 Uhr durchsuchte. Die Einsatzkräfte stießen auf Kokain und Cannabis in nicht geringen Mengen, die teilweise bereits verkaufsbereit abgepackt waren.

Außerdem fanden die Beamten weitere chemische Substanzen, einen Schlagring mit integriertem Springmesser sowie Bargeld und diverse andere Hilfsmittel, die auf Drogenhandel hindeuten. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und gegen die 23-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet.

Weil die junge Frau in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde sie vorläufig festgenommen.

