Verdacht: Bedrohung mit Waffe am Gelsenkirchener Bahnhof

Gelsenkirchen-Altstadt. Bedrohung mit Waffe: Die Bundespolizei geht einem Verdachtsfall nach. Videoaufnahmen aus Gelsenkirchen sollen sie zu einem gesuchten Duo führen.

Wegen einer möglichen Bedrohung mit einer Waffe am Mittwoch, 4. Mai, hat die Bundespolizei Videomaterial aus dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof gesichert. Die Aufnahmen könnten die Beamten zu zwei noch unbekannten Tätern führen.

Drei Bahnmitarbeiter (24, 24,29) hatten die Bundespolizei kurz nach 21 Uhr alarmiert, weil sie ihren Angaben zufolge von zwei Unbekannten im Regionalexpress 42 bedroht worden seien. Die Bahnmitarbeiter gerieten in Gelsenkirchen in einen Streit mit dem Duo aufgrund eines Verstoßes gegen die Corona-Maskenpflicht. Die beiden Männer waren in den RE 42 an der Station Haltern am See zugestiegen.

Einer der Unbekannten habe daraufhin gesagt, dass er eine Waffe mitführen würde. Dabei soll er mit beiden Händen hinter seinen Rücken gefasst und einen unbekannten Gegenstand umklammert haben, welcher sich in seinem Hosenbund befunden haben soll. Gesehen haben die drei Geschädigten die angebliche Waffe nicht, dennoch haben die Mitarbeiter darauf sicherheitshalber das Zugabteil verlassen. Die Männer, die am Bahnhof Haltern am See in den RE 42 gestiegen waren, verließen den Zug im Hauptbahnhof Gelsenkirchen.

