Telefonabzocke (Symbolbild) in Gelsenkirchen: Eine Schweizer Firma zockt aktuell laut Verbraucherzentrale ältere Menschen am Telefon mit einem teuren Pflegeservice ab. Die Anrufer haben insbesondere hochbetagte Bürger im Visier, warnen die Gelsenkirchener Verbraucherschützer.

Gelsenkirchen. Telefonabzocke mit Pflegeservice: Die Gelsenkirchener Verbraucherzentrale warnt vor einer neuen Masche, ältere Menschen zu schröpfen.

Pflegeservice ruft ungewünscht bei hochbetagten Menschen in Gelsenkirchen an, um kostenpflichtige Unterstützung in Pflegefragen anzubieten

Nach Anruf flattert saftige Rechnung über 129,00 Euro ins Haus

Firma hinter Pflegeservice ist für Verbraucherschützer keine Unbekannte

Alarm schlägt die Verbraucherzentrale Gelsenkirchen: Aufgebrachte Angehörige berichten in den vergangenen Tagen dem Helferteam um Leiterin Sigrun Widmann immer wieder über zahlreiche Anrufe einer Schweizer Firma, die insbesondere hochbetagten Menschen „eine kostenpflichtige Unterstützung in Pflegefragen anbietet“.

Verbraucherschützer Gelsenkirchen: 200 Euro für zehn Info-Zettel sind Wucher

Nach dem Anruf folge eine Rechnung über 199 bzw. 129 Euro für zehnseitiges Info-Material. Das Geld soll nach Malta überwiesen werden, Stammsitz vieler Wettbüros. Die Verbraucherschützer sprechen von „dreister Abzocke“ und „Wucher“. Denn: „Alle Menschen, die gesetzlich kranken- und pflegeversichert sind, haben einen Anspruch auf eine neutrale und individuelle Pflegeberatung – und zwar kostenlos“, erklärt Sigrun Widmann.

Sigrun Widmann ist Leiterin der Verbraucherzentrale Gelsenkirchen. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Dass Firmen mit solchen fragwürdigen Angeboten Erfolg haben und reichlich Kasse machen, liegt daran, dass kaum jemand im Pflege-Dschungel von gesetzlichen Regelungen und dazu notwendigen Anträgen den Durchblick behält – ältere Menschen oftmals erst recht nicht. „Das machen sich kommerzielle Anbieter dann ohne Skrupel zunutze“, weiß Widmann. Bei den jüngsten Gelsenkirchener Fällen seien die Opfer über 80 und 90 Jahre alt.

Lesen Sie dazu auch: [Fies: Wie Gelsenkirchener um Tausende Euro betrogen werden]

In die teure Servicefalle gelockt werden die Senioren vom Pflegeservice nach Darstellung der Verbraucherschützer mit dem Angebot, ihnen bei der Durchsetzung des Anspruches auf Pflegeleistungen von bis zu 6280 Euro jährlich unter die Arme zu greifen. Dabei könne der finanzielle Anspruch je nach Pflegegrad deutlich höher liegen, außerdem gebe es noch Geld für Hilfsmittel, Wohnraumanpassung oder Verhinderungspflege.

Wie Betroffene in Gelsenkirchen aus der teuren Vertragsfalle entkommen

„Wer einen solchen Vertrag untergeschoben bekommen hat – das gilt auch für mündliche Abschlüsse am Telefon – sollte sich auf jeden Fall wehren, widersprechen, den angeblich geschlossenen Vertrag widerrufen und auf keinen Fall bezahlen“, so die Leiterin der Verbraucherzentrale Gelsenkirchen weiter. Auf der Website der Verbraucherzentrale finden Betroffene einen kostenlosen Musterbrief, um dem nicht gewünschten Vertrag zu widersprechen. In der Regel beträgt die Frist dazu 14 Tage, ohne Widerrufsbelehrung verlängert sich das Widerrufsrecht sogar auf zwölf Monate und 14 Tage.

Pflegeberatung: So lässt sich Hilfe finden In NRW gibt es mehr als 500 Beratungsstellen, getragen von Kommunen, Pflegekassen oder Wohlfahrtsverbänden. Privatversicherte können sich an die Compass Private Pflegeberatung wenden. Der Pflegewegweiser NRW bietet unter der Rufnummer 0800 40 40 044 eine kostenlose Hotline und hilft bei Fragen nach der passenden Anlaufstelle vor Ort. Die Verbraucherzentrale in Gelsenkirchen bietet Betroffenen Rechtsberatung und -vertretung an.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg prüft Widmann zufolge derzeit rechtliche Schritte gegen die Schweizer Firma – unter derselben Geschäftsadresse firmierten nämlich noch zwei weitere schweizerische Unternehmen, die ebenfalls ungefragt bei älteren Menschen anriefen, sie in Gespräche verwickelten und dann Nahrungsergänzungsmittel wie „Gelenkkapseln“ samt saftiger Rechnung schickten.

Termine mit den Beraterinnen und Beratern der Verbraucherzentrale Gelsenkirchen können zu den Öffnungszeiten unter folgender Rufnummer vereinbart werden: 0209 157 603 01.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen