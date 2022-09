Verbraucherzentrale: 60 Jahre Hilfe für Gelsenkirchener

Gelsenkirchen. Energiekrise oder Enkeltrick? Die Verbraucherzentrale Gelsenkirchen kümmert sich um die Sorgen der Menschen, bietet Hilfe – seit 60 Jahren.

Ihr Angebot ist eine feste Größe in Gelsenkirchen: Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW an der Robert-Koch-Straße öffnete 1962 erstmals ihre Türen. Rund 923.000 Ratsuchende haben seither auf die Unterstützung der Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer gesetzt.

Bei einem Empfang zum 60-jährigen Bestehen blickten im Beisein von Bürgermeisterin Martina Rudowitz der Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, Wolfgang Schuldzinski, und Beratungsstellenleiterin Sigrun Widmann auf sechs Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit in Gelsenkirchen zurück. Zudem gingen sie auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen ein. Insbesondere die Energiepreiskrise führt derzeit zu einem hohen Bedarf an Unterstützung und Beratung.

Beratung bei steigenden Energiekosten in Gelsenkirchen

„Die förmlich explodierenden Kosten für Energie und die generell steigenden Lebenshaltungskosten stellen viele Menschen vor große Probleme. Aber nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, die ohnehin wenig Geld zur Verfügung haben, ist der Konsumalltag aktuell eine besondere Herausforderung. Kompetenter Rat und konkrete Hilfestellung bei verbraucherrechtlichen Fragen und Nöten sind daher besonders gefragt“, sagte Wolfgang Schuldzinski. Es gelte, die Menschen vor Übervorteilung zu schützen und sie bei der Durchsetzung ihrer berechtigten Interessen gegenüber Anbietern zu unterstützen.

Gestartet ist die Beratungsstelle, ehemals eine „Hauswirtschaftliche und Verbraucher-Beratungsstelle“, einst mit praktischen Informationen zu Haushaltsgroßgeräten und Hinweisen zu wirtschaftlichem Haushalten. Das Auskommen mit dem Einkommen stand dabei im Fokus. Immer wieder wurde das Beratungsangebot im Laufe der Jahre an neu auftretende Probleme angepasst: Beratungen zu sittenwidrigen Krediten, zum Recht auf ein Girokonto oder dem ersten Computervirus bescherten der Beratungsstelle im Laufe der Jahre große Anfragewellen.

Hilfe bei Strom- und Gasabstellungen

Ein in diesen Tagen besonders wichtiges Angebot ist die Budget- und Rechtsberatung Energiearmut. Hier finden Ratsuchende, die Probleme mit ihrer Energierechnung haben oder denen Strom oder Gas abgestellt wurde, schnelle Hilfe. Das Angebot ist dank der finanziellen Unterstützung von Land und Stadt seit Beginn des Jahres ein dauerhaftes Beratungsangebot der Beratungsstelle in Gelsenkirchen.

Zum Jubiläum bietet die Verbraucherzentrale am Donnerstag, 6. Oktober, ab 19 Uhr einen Onlinevortrag mit dem Titel „Geldanlage in schwierigen Zeiten“ an. Am Mittwoch, 19. Oktober, von 10 bis 16 Uhr gibt es in Gelsenkirchen-Buer einen besonderen Beratungstag zum Thema „Energie“. Alle Informationen zu den Aktionen und Online-Veranstaltungen gibt es unter: verbraucherzentrale.nrw .

