Es ist immer ärgerlich, aber nicht gleich auch unnötig teuer, wenn ein Notdienst alarmiert werden muss. Doch in der Notsituation, wenn die Tür zugefallen ist oder ein Wasserrohr leckt, sind mögliche Abzocker mit unseriösen Methoden schnell auf dem Plan.

Zum Weltverbrauchertag am 15. März hat die Verbraucherzentrale zwei Fälle aus der jüngsten Zeit parat, beispielhaft für sicher viele. „Es reißt aber auch nicht ab“, kommentiert Beraterin Heike Higgen, „und es kann richtig ins Geld gehen“. Auffällig waren es für die Verbraucherschützer die unseriösen Schlüsseldienste und die Rohr-Reiniger.

Über 600 Euro für die Reparatur einer leckgeschlagenen Wasserleitung

Die Fälle zeigen, dass aus vereinbarten Kosten für einen Schlüsseldienst für einen Einsatz von „ein paar Minuten“ eine Summe von über 600 Euro berechnet wurde, für die Reparatur einer leckgeschlagenen Wasserleitung statt vereinbarter 300 Euro 614,52 wurden. „Die Preise wurden vorher abgeklärt“, „Kundin wurde vorher informiert“, hatten die windigen Nothelfer handschriftlich vermerkt. Oder die Opfer mussten sogar bescheinigen, dass sie sich „nicht in einer Notlage nach Paragraph 291 STGB“ befunden hätten.

Heike Higgen blättert zum Weltverbrauchertag Fälle unseriöser Notdienste auf. Foto: Ingo Otto

„Der Wucher-Paragraph“, bringt es Heike Higgen auf eine Kurzformel, „aber das hätte vor Gericht kaum Bestand.“ Wie wohl viele Fälle überteuerter Rechnungen, die sich nicht an den Regelsätzen der „Notöffnungen“, wie sie der Unternehmerverband Metall Baden-Württemberg beispielsweise empfiehlt. Vergleichbare Pauschalen liegen dort bei etwa 90 Euro, im Beispielfall aus Gelsenkirchen dagegen schon bei 189 Euro.

Vergleichbare Einsatz-Pauschalen

„Schon, dass noch weitere Einzelposten neben der Pauschale abgerechnet werden, abgesehen vom Material, ist kaum statthaft“, urteilt Higgen. Zuschläge für Einsätze in der Nacht oder am Wochenende hingegen seien durchaus branchenüblich und vertretbar, auch für die Anfahrt von etwa 40 Euro.

„Bei der eiligen Suche nach Hilfe ist es aber sicher schwierig, einen seriösen Handwerker zu finden“, räumt sie ein. Deshalb empfiehlt die Verbraucherberatung schlicht die Vorsorge in aller Ruhe. Dazu zählt, sich vor Ort zu erkundigen, was ansässige Unternehmen in einer Notlage berechnen, und sich die Nummern zu speichern oder zu notieren. Ein Zweitschlüssel bei einem Nachbarn des Vertrauens kann ebenfalls Notsituationen verhindern. Auf jeden Fall lohne sich aber, einen Nachbarn zur Unterstützung oder als Zeugen hinzuzuziehen, wenn dann ein solcher Notdienst eintrifft.

Ersatzschlüssel beim Nachbarn

Gelsenkirchen Im Fall der Fälle Kostenlosen rechtlichen Rat für den Fall, dass Betroffenen eine Rohrsanierung aufgedrängt wurde, gibt es laut Verbraucherzentrale unter 0211 38 09 300. Wissenswertes zu Notdiensten gibt es auch im Internet unter www.verbraucherzentrale.nrw/notdienste. Die Verbraucherschützer raten, bei einer ungewöhnlich hohen Rechnung, am besten nur eine Anzahlung zu leisten und die Rechnung prüfen zu lassen. Barzahlung könne nur verlangt werden, wenn das vorab vereinbart worden sei. Wer sich bedroht fühle, solle sich nicht scheuen, die Polizei über den Notruf 110 anzurufen.

Die Verbraucherschützer raten zur Skepsis, wenn sich bei der Suche nach Schlüsseldiensten oder Rohr-Express-Helfern die Anbieter „mit drei A vorne im Firmennamen oder Firmensitz im Ausland laut Impressum“ präsentieren. „Die Polizei beispielsweise hat Kooperationspartner zur Türöffnung vor Ort“, empfiehlt Beraterin Heike Higgen für die Vorab-Recherche, „auch die Gebäude-Versicherungen haben unter Umständen Tipps oder sogar eine Hotline.“