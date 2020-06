Verbraucherberatung Gelsenkirchen bekommt eine neue Chefin

Der bisherige Leiter der Verbraucherzentrale Gelsenkirchen, Rafael Lech übergibt die Schlüssel an Sigrun Widmann.

Altstadt. Sigrun Widmann wird am 1. Juli Leiterin der Verbraucher-Beratungsstelle in Gelsenkirchen. Großer Dank geht an ihren Vorgänger Rafael Lech.

Ein denkbar einfacher Grund zieht Rafael Lech nach gerade eineinhalb Jahren als Leiter der Verbraucher-Beratungsstelle Gelsenkirchen an einen neuen Wirkungsort: Er ist für ihn praktisch fußläufig erreichbar. Mit dem Weggang des 40-jährigen Spezialisten in Sachen Datenschutz kommt dafür eine Expertin rund um das Gesundheitsrecht mit Sigrun Widmann am 1. Juli an die Robert-Koch-Straße 4.

Rafael Lech. Foto: WAZ / Archiv

„Es hat richtig Spaß gemacht hier“, gibt Lech seiner Nachfolgerin mit, „die Menschen sind offen, man bekommt schnell einen kurzen Draht zu Verwaltung und Politik“. Über den reibungslosen Wechsel freut sich für die Regional-Leitung auch Beate Hollands-Lohölter: „Jetzt bekommen wir auch etwas Ruhe hier hinein“. Immerhin hatte es in den vergangenen Jahren mit Ute Helfferich und kommissarisch Susanne Voss ungewöhnlich viele personelle Veränderungen in der Gelsenkirchener Niederlassung gegeben.

Umzug zur Robert-Koch-Straße

Dazu den Umzug von der Luitpoldstraße zur Robert-Koch-Straße. Den Rafael Lech genossen hat und auf die günstige Lage direkt am Kernbereich der Altstadt und die räumliche Ausstattung verweist: „Mit einem knappen Dutzend Mitarbeiter kommen wir in diesem Multifunktionsraum sehr gut zurecht.“

Sigrun Widmann, die auch den besonderen Sektor ihres Vorgängers mit dem Datenschutz weiterhin

Sigrun Widmann. Foto: Joachim Kleine-Büning / FFS

pflegen will („wir halten Kontakt“), sieht „schönen Aktionen“ für die Verbraucher bei der Aufklärung und Beratung von Patienten und Verbrauchern im Gesundheitsrecht entgegen: „Da herrschen noch viel Unsicherheit und sogar Unwissen“, stellt sie klar, gerade, was Beiträge, Zuzahlungen und vor allem die individuellen Gesundheitsleistungen, IGel, angeht.

Forderungen und Verträge

Hatte im Zuge der Corona-Beschränkungen die Beratung beim Reiserecht in jüngster Zeit stark zugenommen, so sieht Rafael Lech inzwischen auch in der Verbraucherberatung eine Rückkehr zu den üblichen Sektoren wie Inkasso-Forderungen oder Mobilfunk-Verträge etwa.

In Gelsenkirchen wie in Essen, wo Sigrun Widmann wohnt und noch arbeitet, nehme die Schuldnerberatung zwar einen breiteren Raum ein, insgesamt aber werde hier wie dort ein „breites Portfolio“ geboten. Wenn auch Corona-bedingt zurzeit noch persönlich nur nach Terminabsprache.

Der kürzlich vorgelegte Jahresbericht der Gelsenkirchener Verbraucherberatung blättert dieses „breite Portfolio!" auf: Die Anliegen der Hilfesuchendem kreisten um strittige Vertragsinhalte und Rechnungen, Abofallen oder unberechtigte Forderungen, durch die oft finanzielle und soziale Problemlagen entstanden.

Selbsthilfekompetenz stärken

Rafael Lech erklärt, dass die Bearbeitung solcher Sachverhalte dann häufig zwischen verschiedenen Sachbearbeitern geschehen musste. Ein besonderes Anliegen der Verbraucherberatung sei es, die Selbsthilfekompetenzen der Ratsuchenden zu stärken, zusätzlich zur rechtlichen Vertretung gegenüber Anbieten und der wirtschaftlichen Beratung. „Unsere Intervention hat vielfach dazu beigetragen, Rechte durchzusetzen, passende Anbieter und Tarife zu finden, oder dass Forderungen reduziert wurden, ja, sogar komplett abgewendet werden konnten“.

Inhaltliche Höhepunkte des vergangenen Jahres waren der Weltverbrauchertag mit Aktionen zu gesetzlichen Informationspflichten von Händlern beim Abschluss von Handyverträgen, das Verhalten bei einer Pleite eines Energieversorgers, die Nutzung von Solarenergie im Haushalt, unter anderem für E-Autos, und schließlich die Faire Woche, die das Interesse an den Vorzügen von fair gehandeltem, Kaffee wecken sollte.