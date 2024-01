Uli Paetzel, Chef der Emschergenossenschaft: „Unser friedliches Zusammenleben ist in Gefahr, wenn wir uns nicht tatkräftig für Demokratie und gegen autoritär-nationalistische Bestrebungen einsetzen.“

Erschütterung Verband: „Unser friedliches Zusammenleben ist in Gefahr“

Gelsenkirchen/Essen Erschütterung und Abscheu bei Uli Paetzel: Die Emschergenossenschaft bezieht deutlich Stellung zu rechtsextremistischen Massendeportationsplänen.

Wenn es bei Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) um Politik geht, dann dreht es sich meist um Klimaanpassung oder Umweltschutz. Dort ist man nach den Berichten des Recherchenetzwerks „Correctiv“ über rechtsextremistische Massendeportationspläne allerdings so alarmiert und erschüttert, dass sich der Vorstandsvorsitzende Uli Paetzel veranlasst sieht, deutlich Stellung zu nehmen: „Unser friedliches Zusammenleben ist in Gefahr, wenn wir uns nicht tatkräftig für Demokratie und gegen autoritär-nationalistische Bestrebungen einsetzen“, teilte Paetzel nun per Pressemitteilung mit.

„Als öffentlich-rechtliche Körperschaften mit rund 1800 Beschäftigten, darunter zahlreiche mit Migrationshintergrund, rufen EGLV dazu auf, mehr denn je wachsam zu sein und allen Anfängen nationalsozialistischen und menschenverachtenden Gedankengutes zu wehren“, heißt es. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland sei das höchste Gut in diesem Land und Garant für Frieden und Freiheit. Faschismus und Fremdenhass müsse man entschieden entgegentreten.

Emschergenossenschaft betont eigene Verantwortung

Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung der eigenen Geschichte während der Zeit des Nationalsozialismus habe man eine besondere Verantwortung, das Demokratiebewusstsein zu stärken – sei es mit der Erinnerung an den 1944 von der Gestapo ermordeten einstigen EGLV-Chefchemiker Dr. Hermann Bach oder mit internen Seminaren zum Demokratiegedanken für die Auszubildenden bei Emschergenossenschaft und Lippeverband.

Den Recherchen von „Correctiv“ zufolge hat es im vergangenen November ein geheimes Treffen von Rechtsextremen und Identitären gegeben, die mit Angehörigen von AfD und Werte-Union einen völkischen „Masterplan“ zur „Remigration“ diskutierten. Nach Bekanntwerden der Pläne kam es in zahlreichen Städten in Deutschland zu Protesten gegen die AfD und Rechtsextremismus, zuletzt protestierten rund 7000 Menschen in Essen-Rüttenscheid.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen