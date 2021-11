Veranstaltungen in Gelsenkirchen: 2G schreckt Besucher ab

Gelsenkirchen. Emschertainment und das Musiktheater klagen über schleppende Buchungen. Weder Carolin Kebekus noch Herbert Knebel sind ausverkauft.

Klare Ansagen – und zwar so schnell wie möglich: Das wünschen sich Veranstalter in Gelsenkirchen nicht nur aus Angst vor der Omikron-Variante. Sven Wiggermann von Emschertainment braucht Planungssicherheit für sein Unternehmen, aber auch für die Künstler. „Wir warten auf die Ansagen aus Bund und Land. Solange bleiben alle Veranstaltungen wie angekündigt auf dem Plan. Wie haben ja Verträge mit den Künstlern, an die wir uns halten müssen.“

Bitte um freiwilligen Test auch für Geimpfte

In der Kaue und auch im neuen Kirchen-Veranstaltungsraum gilt längst 2G, darüber hinaus haben Emschertainment und auch das Musiktheater im Revier freiwillig Maskenpflicht am Platz eingeführt. „Wir als Veranstalter bitten Besucher – auch die doppelt Geimpften – , sich vor dem Veranstaltungsbesuch trotzdem noch zu testen, um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist allerdings noch nicht Pflicht. Aber damit könnten wir uns sehr gut anfreunden, wenn wir damit den Betrieb sichern können“, erklärt Wiggermann. Auch das Publikum begrüße die freiwilligen Zusatzmaßnahmen mehrheitlich.

Die Buchungen laufen bereits ungewohnt verhalten, obwohl jetzt eigentlich die Wochen im Jahr angebrochen sind, in denen der Ansturm sonst besonders groß ist. „Seit Einführung der 2G-Regel haben manche auch schon ihre Tickets zurückgegeben. Bei Veranstaltungen, die eher Zuschauer der Generation 50 oder 60 plus ansprechen, kommen auch vermehrt Menschen nicht, wohl aus Angst. Bei Angeboten für jüngeres Publikum beobachten wir das allerdings noch nicht“, erklärt Wiggermann.

Nur drei Veranstaltungen sind ausgebucht

Ausverkauft sind aktuell allein die Soundchecks in der Heilig-Kreuz-Kirche am 3. Dezember und mit Gerburg Jahnke am 16. Dezember sowie Jürgen Becker am 4. Dezember in der Kaue. Weder Wilfried Schmickler, noch Carolin Kebekus oder Herbert Knebel (im Musiktheater) – allesamt normalerweise Garanten für ausverkaufte Häuser – sind bisher ausgebucht.

