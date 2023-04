Randalierende Jugendliche sollen an einer Haltestelle in Gelsenkirchen Glas zertrümmert haben. Videoaufnahmen zeigen die Tatverdächtigen.

Foto-Fahndung Vandalismus in Gelsenkirchen: Wer kennt diese Steinewerfer?

Gelsenkirchen-Bismarck. Jugendliche haben eine Haltestelle in Gelsenkirchen zertrümmert. Die Fahndung läuft. Bringen Kamerabilder die Polizei auf ihre Spur?

Per Foto-Fahndung will die Polizei nun den Gesuchten auf die Spur kommen. Die Ermittler hoffen zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Vorwurf: Jugendliche zertrümmern mit Steinen Scheibe an Haltestelle in Bismarck

Ein Bild von mehreren, die eine Überwachungskamera an Gelsenkirchen-Bismarck gemacht. Fünf Jugendliche stehen im Verdacht, die Glasscheibe an einer Haltestelle eingeworfen zu haben. Foto: Foto:Polizei Gelsenkirchen

Die noch unbekannten Jugendlichen werden verdächtigt, am Freitag, 23. September 2022, gegen 17.20 Uhr mit Steinen die Scheibe einer Haltestelle an der Bleckstraße in Bismarck beschädigt zu haben. Die Polizei hat auf ihrem Fahndungsportal mehrere Bilder der Verdächtigen veröffentlicht. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Steine aus dem Gleisbett aufgehoben und gegen die Scheibe geschmissen werden.

Hinweise zu den abgebildeten Personen nimmt die Polizei unter diesen beiden Rufnummern entgegen: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

