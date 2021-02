Vandalismus: Gelsenkirchener Verein setzt Belohnung aus

Ein Bild der Verwüstung: Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar am Vereinsheim von Eintracht Erle in Gelsenkirchen randaliert.

Erle. Unbekannte Täter haben das Vereinsheim von Eintracht Erle in Gelsenkirchen verwüstet. Jetzt hat der Verein eine Belohnung ausgesetzt.

Als der Platzwart von Eintracht Erle am Dienstagmorgen auf dem Sportplatz an der Oststraße in Gelsenkirchen nach dem Rechten sehen wollte, erwartete ihn eine böse Überraschung. Am Vereinsheim hatten offenbar Vandalen gewütet. Raimund Winter, zweiter Vorsitzender des Sportvereins, zeigte sich auch noch Tage nach der Tat fassungslos.

„Wir hatten unser Vereinsheim vor noch gar nicht so langer Zeit erst frisch renoviert“, sagt Winter kopfschüttelnd. Jetzt bietet das Heim ein Bild der Verwüstung: Fensterstangen wurden verbogen, Teile der Verkleidung sind abgerissen, Holzverstrebungen durchgebrochen. Immerhin: Die Täter schafften es nicht, ins Innere des Vereinsheimes zu kommen.

Es ist schon der zweite Vorfall auf dem Gelsenkirchener Sportplatz

Die Tat hat sich wahrscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche ereignet. „Vermutlich haben der oder die Täter versucht, ins Vereinsheim einzudringen“, rekonstruiert Raimund Winter. „Als sie das nicht geschafft haben, haben sie dann wohl ihrem Frust freie Bahn gelassen und die Fassade verwüstet.“ Warum jemand ins Vereinsheim einbrechen wollte, kann er nicht nachvollziehen. „Wir lagern dort weder Geld noch Wertgegenstände“, sagt der stellvertretende Vorsitzende.

Bereits vor knapp einem Jahr, während des ersten Corona-Lockdowns, hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals hatten unbekannte Täter die Fassade des gerade frisch gebauten Grillstands beschädigt. Jetzt der neue Vorfall: „Als wenn es die Vereine in der Corona-Zeit nicht schon schwer genug haben“, schimpft Winter. „Jetzt wird auch noch unser Eigentum zerstört.“ Immerhin: Der Verein ist versichert. Der Ärger über die sinnlose Tat bleibt dennoch.

So hoch ist die ausgesetzte Belohnung

Zunächst einmal hat Eintracht Erle jetzt Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Allzu große Hoffnung, dass die Täter ermittelt werden können, macht sich Raimund Winter aber nicht. Er setzt allerdings auf die Mitarbeit der Erler Bürgerinnen und Bürger – „vielleicht hat ja jemand in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas beobachtet und kann der Polizei helfen“, so Winter. Der Verein hat eine Belohnung in Höhe von 100 Euro für Hinweise ausgesetzt. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich über die Facebookseite von Eintracht Erle an den Verein zu wenden. Die Adresse: facebook.com/eintrachterle28.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!