Vandalismus an zwei Bushaltestellen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Scheiben an zwei Bushaltestellen in Gelsenkirchen sind von Randalierern zerstört worden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Einen Fall von Vandalismus meldet die Polizei Gelsenkirchen. Ziel des Angriffes am Donnerstag, 25. Februar, waren zwei Bushaltestellen im Stadtsüden.

Busfahrer der Linie 389 entdeckt Zerstörung am Halt Leithestraße in Gelsenkirchen

Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte am Donnerstag, 25. Februar, die Scheiben an zwei Haltestellen im Stadtteil Ückendorf zerstört. Ein Busfahrer der Linie 389 hielt um 19.45 Uhr an der Haltestelle an der Leithestraße und stellte dabei die Beschädigungen fest. Die Buslinie fährt dort die Haltestellen „Leithestraße“ im Viertelstundentakt an.

Demnach zerstörten die Täter die Scheiben der Bushaltestellen im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum besagten Zeitraum Angaben zu möglichen Tätern machen können.

Hinweise an: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

