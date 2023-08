Vandalen auf der Vandalenstraße: Autos mit Farbe besprüht

Gelsenkirchen. Das war ein Schreck für sechs Autobesitzer in Gelsenkirchen: Ihre Wagen wurden von bislang unbekannten Täter mit Sprühfarbe beschmiert.

Vandalen haben in der Nacht auf Dienstag zugeschlagen – und das ausgerechnet auf der Vandalenstraße in Bulmke-Hüllen. Laut Polizei Gelsenkirchen haben bislang unbekannte Täter fünf dort abgestellte Autos mit weißer Sprühfarbe beschmiert. In der Dorotheenstraße fanden die alarmierten Beamten dann noch ein weiteres betroffenes Fahrzeug.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise möglicher Zeugen

Durch die Autobesitzer kann der Tatzeitraum zwischen Montag, 31. Juli, um 18.30 Uhr und Dienstag, 1. August, um 7 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bei der Polizei unter: 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

