Urologe am Marienhospital Gelsenkirchen ‘Top-Mediziner’

Gelsenkirchen. Ein zweiter Chefarzt der St. Augustinus-Kliniken in Gelsenkirchen ist vom Focus als Top-Mediziner benannt worden: es ist der Urologe Prof. Planz.

In gleich drei Kategorien wird Prof. Bernhard Planz, Chefarzt der Urologie am Marienhospital Gelsenkirchen, in den Focus-Bestenlisten 2023 als Top-Mediziner gelistet: ausgezeichnet wird er als Experte für Prostatakarzinome, gutartige Prostatabehandlung und Harnsteine. Planz ist zugleich Chefarzt der Urologie am St. Barbara-Hospital in Gladbeck.

Für Prof. Planz ist es nicht wie für St. Augustinus die erste Auszeichnung durch das Magazin. Anlässlich der Ehrung verweist der Medizinier zum einen an den wesentlichen Anteil seines Team und der Klinikdirektionen sowie der Patienten, die der Arbeit des Hauses vertrauten. Besonders wichtig sei ihm auch im Sinne der Patienten, so Planz, die gute Kooperation mit niedergelassenen Ärzten. Nur im gegenseitigen Vertrauen könne Spitzenmedizin gut gelingen.

