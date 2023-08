Unwetter in Gelsenkirchen: Sonderhilfsaktion gestartet

Gelsenkirchen. Extraschicht wird eingelegt in Gelsenkirchen nach dem verheerenden Unwetter: So können Betroffene ihren Flut-Müll abholen lassen.

Nach den starken Überschwemmungen in Gelsenkirchen hat Gelsendienste eine Hilfsaktion für die Unwetter betroffenen Haushalte und Bewohner gestartet. Seit Freitagmorgen ist das städtische Unternehmen im Sondereinsatz, um bei der Entsorgung der durch die Überschwemmungen zerstörten Gegenstände wie Möbel und Elektrogeräte zu helfen.

Unwetter-Hotline Gelsenkirchen: Überschwemmungsopfer können Müll abholen lassen

Für die schnelle Organisation des Flut-Mülls bittet der Entsorger betroffene Bürgerinnen und Bürger, sich telefonisch unter der Rufnummer 0209 954 20 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr) zu melden. Am Telefon werden die Adresse und die Art der zu entsorgenden Abfälle registriert. Lesetipp:Überschwemmungen in Gelsenkirchen: Straßen nur mit Booten befahrbar

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Für eine unkomplizierte Abwicklung wird darum gebeten, Sperrmüll, Elektrogeräte und Sonderabfälle wie Farben und Lacken getrennt voneinander bereitzustellen, weil die Entsorgung der unterschiedlichen Abfallarten auf verschiedenen Wegen erfolgt. Die Gegenstände können bereits jetzt herausgestellt werden. Die sonst übliche Frist muss nicht berücksichtigt werden. Auch interessant:Unwetter in Gelsenkirchen: Kitas und Schulen geflutet

Gelsendienste-Versprechen: „Wir kommen, solange unsere Hilfe benötigt wird“

Die Müllwerker bitten weiter darum, die Abfälle auf öffentlicher Fläche möglichst nah und ladebereit am Fahrbahnrand zu lagern, so dass der Straßenverkehr und Passanten nicht behindert oder gefährdet werden.

„Die Abfuhr erfolgt dann so schnell wie möglich“, erklärt Gelsendienste-Betriebsleiter Daniel Paulus und kündigt an: „Wir werden auch am Samstag im Einsatz sein und in den kommenden Tagen – solange unsere Hilfe benötigt wird.“

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen