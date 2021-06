Unwetter beschäftigt Feuerwehr am letzten Juni-Wochenende

Die Gelsenkirchener Feuerwehr hatte am Sonntagabend vor allem in der Feldmark zu tun. Vollgelaufene Keller gab es wenige.

Gelsenkirchen-Feldmark. Die Gelsenkirchener Feuerwehr war am Sonntag (27. Juni) vor allem im Süden der Stadt im Einsatz. Das Unwetter hat einige Spuren hinterlassen.

Auf den sommerlichen Nachmittag folgte das Unwetter: Die Gelsenkirchener Feuerwehr war ab Sonntagabend (27. Juni) vor allem im Gelsenkirchener Süden im Einsatz, um Bäume oder Äste von der Straße zu holen oder Keller zu entwässern.

Gegen 19 Uhr stand nach Angaben von Sprecher Carsten Jost ein Keller in einem Haus an der Schonnebecker Straße in Rotthausen 20 Zentimeter unter Wasser. Im Anschluss folgten drei Einsätze in der Feldmark: Erst war die Fahrbahn überflutet, weil Laub einen Abfluss verstopft hatte. Dann wurden ein größerer Ast und an anderer Stelle ein Baum entfernt, der auf einen Pkw gefallen war.

Insgesamt, so Jost, sei es mit diesen Vorfällen trotz des Wetters ein recht ruhiger Abend gewesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen