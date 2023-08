Unwetter: Auch Kitas und Schule in Gelsenkirchen geflutet

Die starken Überflutungen in Gelsenkirchen nachts am Donnerstag haben auch Kindertagesstätten und Schule getroffen.

Gelsenkirchen. Land unter in Teilen Gelsenkirchens: Die Sturzfluten haben auch mehrere Kitas und eine Schule getroffen. So ist die Lage.

Die heftigen Überschwemmungen in Teilen Gelsenkirchens haben auch Schulen und Kindertagesstätten getroffen. Die braunen Fluten haben Wasserschäden an drei Kindertagesstätten und einer Förderschule in Gelsenkirchen hinterlassen. Das gab Stadtsprecher Martin Schulmann bekannt.

Inventar in zwei Gelsenkirchener Kitas unbrauchbar – Betreuung geht weite

In der Küppersbuschstraße 1a ist Wasser durch den Boden eingetreten und hat die Kita geflutet. Der akute Schaden konnte demnach größtenteils behoben werden, allerdings sind viele Möbel und Teile des Inventars unbrauchbar. Trotzdem können die Kinder weiterhin betreut werden. Lesetipp:Unwetter: Darum hat es Gelsenkirchen so schlimm erwischt

Die Kita an der Leipziger Straße 39 hatte einen Wassereinbruch durch die Außentür. Teppiche und Möbel sind durch das Wasser zerstört worden. Die betroffenen Gruppen aus dem Haupthaus werden in der Dependance an der Dresdener Straße untergebracht. In der Kita Plutostraße 64 war die Stromversorgung zeitweise unterbrochen, konnte aber wieder in Betrieb genommen werden.

Unwetter in Gelsenkirchen: Schäden im Consol-Park und in Berger Anlagen

Getroffen haben die unglaublichen Wassermassen am Donnerstag auch die Förderschule an der Hansastraße. Hier sind allerdings nur kleinere Schäden an der Decke eines für pädagogische Einzelmaßnahmen genutzten Raums aufgetreten. Die Reparaturarbeiten hat die Verwaltung bereits in Auftrag gegeben.

In den städtischen Grünanlagen hat der Starkregen an mehreren Stellen für Schäden an den Wegen geführt. Besonders betroffen ist der Consol-Park, wo einige abschüssige Abschnitte gesperrt werden mussten. Auch in den Berger Anlagen ist es zu größeren Auswaschungen gekommen. Gelsendienste geht davon aus, dass die erforderlichen Ausbesserungsarbeiten zwei Wochen in Anspruch nehmen werden.

