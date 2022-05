Unterm Hammer: Zwangsversteigerungen in Gelsenkirchen

In der 15. Etage des Gelsenkirchener Residenzhochhauses Am Stadtgarten 1-3 befindet sich das zur Zwangsversteigerung freigegebene Zwei-Zimmer-Appartement, das am 20. Mai an die oder den Meistbietende(n) verkauft werden soll.

Gelsenkirchen. Mini-Apartments und Wohnungen werden im Mai in Gelsenkirchen zwangsversteigert. Diese Immobilien kommen unter den Hammer.

Das Amtsgericht Gelsenkirchen hat für Mai mehrere Objekte auf der Liste der Zwangsversteigerungen. Auch über den Weg des Meistbietenden lässt sich der Traum von den eigenen vier Wänden realisieren. Aber Vorsicht: Schnäppchen sind zwangsversteigerte Immobilien in Gelsenkirchen nicht unbedingt, wenn auch die Quadratmeterpreise im Vergleich zu anderen Städten als niedrig einzustufen sind.

Unterm Hammer in Gelsenkirchen: Drei kleine Appartements und eine große Wohnung

Die massiv gestiegenen Preise für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen haben auch die Versteigerung solcher Immobilien drastisch verteuert. Trotzdem sollten Hauskauf-Interessierte die Hoffnung nicht aufgeben: Beim Amtsgericht Gelsenkirchen kommen jeden Monat neue Zwangsversteigerungen dazu. Der Hammer fällt im Amtsgericht Gelsenkirchen an der Bochumer Straße 79 im Saal 212.



Zwei Eigentumswohnungen in diesem Mehrfamilienhaus an der Flöttestraße 2 in Gelsenkirchen werden am 6. Mai zwangsversteigert. Foto: Lukas Claus / FUNKE Foto Services

Im ersten Termin kommt am 6. Mai (8.30 Uhr) eine Eigentumswohnung unter den Hammer. Die Zwei-Zimmer-Wohnung (Flur, Küche, Bad und Kellerraum) im Erdgeschoss an der Flöttestraße 2 befindet sich in einem Mehrfamilienhaus (mit zehn Wohneinheiten und acht Garagen) im Stadtteil Horst und umfasst 59 Quadratmeter Wohnfläche. Zur Wohnung gehört eine Garage, beide sind 1954 errichtet worden. Die Wohnung befindet sich laut Exposé im Verkehrsgutachten „in einem zwischenzeitlich renovierten Zustand und größere Schäden konnten nicht erkannt werden“, jedoch ist ein Instandhaltungsstau dokumentiert. Das kleine fensterlose Bad ist demnach von der Größe und Aufteilung nicht mehr zeitgemäß. Verkehrswert zusammen: 40.000 Euro.

An gleicher Stelle wird am 6. Mai um 10 Uhr der neue Besitzer oder die neue Besitzerin einer ebenfalls 59 Quadratmeter großen und ähnlichen Wohnung ohne Balkon (Flur, zwei Zimmer, Küche, Bad) in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses an der Flöttestraße 2 in Horst gesucht. Instandhaltungsstau und Bauschäden sind vorhanden. Verkehrswert inklusive dazugehöriger Garage: 38.000 Euro.

Womit Eigentümer rechnen müssen, wenn sie den Zuschlag in Gelsenkirchen bekommen

An der Vohwinkelstraße 55 in Gelsenkirchen kommt eine große Wohnung am 13. Mai unter den Hammer. Foto: Lukas Claus / FUNKE Foto Services

Eine weitere, aber deutlich größere Eigentumswohnung wird am 13. Mai (8.30 Uhr) zwangsversteigert. Auf insgesamt 110 Quadratmeter verteilen sich im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1955 an der Vohwinkelstraße 55 in Bulmke-Hüllen Diele, Wohnzimmer, WC, drei Schlafzimmer, Bad, Küche und Balkon (nebst Keller im Tiefgeschoss). Das ursprüngliche Gebäude mit sechs Wohneinheiten wurde laut Exposé „in vier Eigentumswohnungen aufgeteilt, indem ein Teil des Trockenraums im Dachgeschoss als Wohnraum umgenutzt wurde – ohne Baugenehmigung“. Bauschäden und Reparaturstau warten auf denjenigen oder diejenige, der/die den Zuschlag erhält. Heißt: Da fallen noch Handwerkerkosten an, um die Räume auf Vordermann zu bringen. Verkehrswert: 69.000 Euro.

Ebenfalls im Stadtsüden, genauer gesagt im Residenzhochhaus Am Stadtgarten (1, 3) befindet sich das nächste Objekt auf der Liste. Es handelt sich um das Zwei-Zimmer-Appartement mit der Nummer 1561 (Eigentumswohnung Nr. 224). Es liegt in der 15. Etage des Hochhauses, bietet 40 Quadratmeter Platz und wird am 20. Mai (12.30 Uhr) versteigert.

Die Residenz am Gelsenkirchener Stadtgarten: Das Zwei-Zimmer-Appartement mit der Nummer 1561 (Eigentumswohnung Nr. 224). wird am 20. Mai im Amtsgericht Gelsenkirchen versteigert. Foto: Lukas Claus / FUNKE Foto Services

Das Stadtgarten-Grundstück ist bekanntlich mit einem Hotel und Seniorenwohnsitz mit Tiefgarage bebaut, Baujahr 1974. Laut Aufteilungsplan besteht die Wohnung aus einem Flur, einem Badezimmer, einer offenen Kochnische, dazu gibt es noch einen Wohn- und Schlafraum sowie einen Balkon. Es bestehen „Instandhaltungsrückstände und Bauschäden“, weshalb die Nutzung laut Beschreibung nur eingeschränkt möglich ist. Verkehrswert: 26.000 Euro.

Das ist bei einer Zwangsversteigerung mitzubringen Bieter müssen sich mit einem gültigen nationalen Identitätspapier (Ausweis, Pass) ausweisen. Wenn jemand für andere bieten will – dies gilt auch für Ehepartner –, ist beim Termin eine spezielle notarielle Bietvollmacht oder eine notarielle Generalvollmacht vorzulegen. Als Vertreter einer Handelsgesellschaft benötigen Bietende zum Nachweis ihrer Vertretungsmacht einen amtlichen Handelsregisterausdruck neuesten Datums. Für Gebote, die Eltern für ihr minderjähriges Kindes abgeben wollen, benötigen man eine Genehmigung des Familiengerichts. Bei Abgabe eines Gebotes wird von Bietenden eine Sicherheitsleistung verlangt, die dann sofort erbracht werden muss.

