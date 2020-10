Uno zeichnet Quartiersgarten in Gelsenkirchen-Schalke aus

Gelsenkirchen-Schalke. Das Projekt „Gemeinsam gärtnern unter Nachbarn“ in Gelsenkirchen-Schalke erhielt jetzt eine Auszeichnung der Vereinten Nationen.

Darauf können sie in Schalke stolz sein: Das Projekt „Gemeinsam gärtnern unter Nachbarn“ hat für den Quartiersgarten Münchener Straße in Gelsenkirchen eine Auszeichnung der Vereinten Nationen (UN) im Rahmen des Sonderwettbewerbs „Soziale Natur – Natur für alle“ erhalten und darf sich nun „Offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt“ nennen.

Karin Welge, Stadtdirektorin und demnächst Oberbürgermeisterin, übergab den Gärtnerfamilien die offizielle Urkunde sowie die „Trophäe Vielfaltbaum“. Gülnaz Alagöz nahm die Trophäe als Vertreterin der Gärtnerfamilien entgegen.

Gelsenkirchenerin freut sich über die Auszeichnung der Uno

Sie zeigte sich bewegt von der Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der derzeit vier Familien, die sich um den Garten an der Münchener Straße in Schalke kümmern und dort gemeinsam gärtnern: „Wir waren so froh, als die verwahrlosten sogenannten Punkerhäuser endlich abgerissen wurden und eine grüne Freifläche entstand. Da war es für uns Nachbarn fast selbstverständlich, die Chance zu nutzen und dort gemeinsam zu gärtnern sowie die Fläche zu pflegen, um mit anderen Nachbarn zusammen zu kommen“, so Gülnaz Alagöz.

„Meine kleine Tochter ist mit diesem Garten gemeinsam groß geworden und gewachsen wie die Obstbäume“, sagt die Schalkerin. Gerne erinnert sie sich an die zurückliegenden sechs Jahre, in denen auf der Freifläche viel gepflanzt, geerntet und auch ein wenig gefeiert wurde.

Garten steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen

Der Quartiersgarten wurde im Rahmen der Stadterneuerung Schalke mit Städtebaufördermitteln angelegt. Er steht grundsätzlich allen Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil zum Aufenthalt offen. Das Projekt mache deutlich, welche Chancen im Engagement für und mit der Natur und ihrer biologischen Vielfalt für den sozialen Zusammenhalt bestünden, hieß es in einer Mitteilung der Stadt Gelsenkirchen – gerade auch in stark verdichteten Stadtteilen wie Schalke.

