Unkompliziertes Impfangebot ohne Voranmeldung gilt ab Montag

Der Bund Gelsenkirchener Künstler zeigt am Dienstag, 29. Juni 2021 in Gelsenkirchen seine Arbeiten in einer Ausstellung im Impfzentrum. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Die Stadt Gelsenkirchen macht ab Montag, 12. Juli, allen Personen ab 16 Jahren ein unkompliziertes Impfangebot. Keine vorherige Anmeldung nötig.

Schnell und unkompliziert zur ersten Corona-Schutzimpfung: So lautet das Angebot der Stadt ab diesem Montag, 12. Juli. Ab dann und im Laufe der gesamten nächsten Woche können sich alle Interessierten ab 16 Jahren im Impfzentrum in der Emscher-Lippe-Halle (Adenauerallee 118 in Erle) ohne vorherige Terminvereinbarung eine Dosis in den Oberarm spritzen lassen. Ziel dieser Aktion sei es, so die Stadt in einer Pressemitteilung, „die Impfquote in Gelsenkirchen weiter zu steigern“.

Für den Juli stehen in Gelsenkirchen rund 33.000 Impfstoffdosen zur Verfügung

Mitarbeiter des Impfzentrums wollen in der Woche ab dem 12. Juli allen Personen aus Gelsenkirchen ab 16 Jahren ein unkompliziertes Impfangebot machen. Eine Voranmeldung ist dann nicht nötig. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Pro Tag stünden ab Montag dafür 1000 Impfdosen der Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Das Impfzentrum ist für diese Aktion geöffnet von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 13 sowie 14 und 18 Uhr. Möglich geworden ist dieses Extraangebot, weil die Zahl der zur Verfügung stehenden Impfstofflieferungen zuletzt bundesweit deutlich gestiegen sei. Allein für den Monat Juli stehen im Impfzentrum Gelsenkirchen rund 33.000 Impfstoffdosen für Erstimpfungen zur Verfügung.

Wer bislang keinen Termin im Impfezentrum ergattern konnte, der hat nun gute Chancen auf eine zeitnahe und unkomplizierte Impfung. „Jetzt kann wirklich jeder ab 16 Jahren, der geimpft werden will, auch geimpft werden“, sagte Krisenstabsleiter Luidger Wolterhoff: „Jetzt kommt es darauf an, dass wir eine so hohe Impfquote wie möglich erreichen. Denn vom Impffortschritt in diesem Sommer hängt ab, wie groß die nächste Welle der Pandemie werden wird. Deshalb meine dringende Bitte an alle: Lassen Sie sich jetzt impfen.“

Knapp 159.000 Personen in Gelsenkirchen sind bereits erstgeimpft

Jeder Interessierte sollte seinen Impfpass, eine FFP-2-Maske und die Krankenkassenkarte mitbringen. Die Aufklärungsmaterialien sollten vorher durchgelesen und im Idealfall schon unterzeichnet mitgebracht werden“, so die Stadt. Bislang (Stand: 9. Juli) wurden in Gelsenkirchen 158.984 Personen erstgeimpft. 122.152 Personen sind bereits vollständig geimpft.

In anderen Städten gibt es bereits zusätzliche Impfangebote der Stadt, um auch jene zu erreichen, die nicht extra ins Impfzentrum wollen – so etwa in Parkhäusern oder auf Supermarkt-Parkplätzen. „Wir prüfen solche Extraangebote derzeit, anbieten können wir sie aber noch nicht. Die Planungen laufen aber“, erklärte Stadtsprecher Martin Schulmann am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung.

Das gilt ab sofort in Gelsenkirchen in der Zeit der Inzidenzstufe 0

Das Impfzentrum Gelsenkirchen ist in der Emscher-Lippe-Halle am Rande der Adenauerallee in Erle untergebracht. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Auch in Gelsenkirchen gilt inzwischen die vom Land NRW eingeführte Inzidenzstufe 0. Dadurch entfällt laut Stadt die Kontaktbeschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Personen und Haushalten. Die Einhaltung des Mindestabstands zu anderen Personen im öffentlichen Raum wird aber weiterhin empfohlen. Die Maskenpflicht nur noch im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr, in Taxen und bei der Schülerbeförderung, im Einzelhandel und in Arztpraxen.

Beschäftigte mit einem besonders nahen Kundenkontakt – etwa bei körpernahen Dienstleistungen oder Servicekräfte in der Gastronomie – müssen laut Stadt auch weiterhin eine Maske tragen oder über einen negativen Testnachweis verfügen. Das Tragen einer Maske wird in allen anderen Innenbereichen aber auch weiterhin empfohlen. In den Dienstgebäuden der Stadtverwaltung Gelsenkirchen wird die Maskenpflicht bis auf weiteres beibehalten.

Auch Discos und Clubs können mit Hygienekonzept nun wieder öffnen

Kontaktdaten von Kunden oder Besuchern müssen laut Stadt noch in Einrichtungen der außerschulischen Bildung, in Diskotheken und in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen angegeben werden. Bei allen privaten Veranstaltungen und Feiern kann auf Mindestabstände und Masken verzichtet werden. Bei mehr als 50 Teilnehmenden müssen aber alle nicht immunisierten Personen über einen negativen Testnachweis verfügen. „Außerdem gelten keine Personenobergrenzen und keine Pflicht zur Kontaktdatenerfassung mehr“, so die Stadt. Wieder zulässig sei auch der Betrieb von Diskotheken und Clubs – allerdings nur mit einem Hygienekonzept des Inhabers und Besuchern mit Negativtest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen