Uniper Gelsenkirchen: Stellen-Werbung bringt Frust und Häme

Die Technologie-Standorte von Uniper in Gelsenkirchen-Hassel stehen vor massiven Veränderungen. 600 Stellen sind bedroht, besonders in der Sparte Anlagenservice.

Gelsenkirchen. Flyer, mit denen Uniper für Jobs wirbt, lagen aus, als das Job-Aus in Gelsenkirchen verkündet wurde. Der Frust nicht nur der Belegschaft ist groß.

Die Gewerkschaften Verdi und IG BCE haben Widerstand gegen die Schließungspläne an den Uniper-Standorten in Gelsenkirchen- angekündigt. Auch aus der Politik gibt es weitere Reaktionen zu der Entscheidung des Energiekonzerns – und Häme und Frust in der Belegschaft. Ein Flyer sorgt dort für Verstimmung…

Uniper-Stellenoffensive: „Mitarbeiter empfehlen Mitarbeiter“

Stellenwerbung zum Standort-Aus: Diese Flyer lagen bei der Uniper Betriebsversammlung aus. Foto: HO

Personal aufgestockt hat Uniper in den vergangenen Monaten noch in seinen Technologoiesparten an den Standorten in Hassel. Die Rede ist von über 50 Mitarbeitenden. Passend dazu gab es auch eine interne Werbeoffensive: „Mitarbeiter empfehlen Mitarbeiter“. Mit diesem Spruch wirbt Uniper Anlagenservice auf Flyern und offeriert Prämien für die Neueinstellung. Gerade diese Werbezettel lagen Donnerstag bei der Betriebsversammlung von Uniper Anlagenservice in der Maschinenhalle in Gladbeck-Zweckel auf Stühlen in den Besucherreihen, als den Mitarbeitenden das drohende Aus verkündet wurde. Wer sie ausgelegt hatte? Die Antwort steht aus.

Gelsenkirchener Grüne: Konzerne nehmen auf gewachsene Strukturen keine Rücksicht

„Wenn es Uniper wirklich um die Energiewende mit grünen Energien und die Ablösung von fossilen Energien ginge, dann können sie das auch von Gelsenkirchen aus tun. Denn hier gibt es qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um das anzugehen“, stellt Birgit Wehrhöfer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen fest. Das Aus für hunderte Arbeitsplätze mache sie „fassungslos, enttäuscht und wütend“. Für sie zeige sich wieder einmal, dass international operierende Konzerne auf gewachsene Standorte keine Rücksicht nehmen.

„Ich fühle mich ein Stück weit regelrecht veräppelt“, findet FDP-Fraktionsvorsitzende Susanne Cichos klare Worte. „Nachdem Datteln 4 doch noch ans Netz durfte und Uniper im Juli mit einem Zuschlag bei einer Prämienauktion der Bundesnetzagentur bei der Schließung Scholvens unterstützt wurde, verstehe ich dieses Vorgehen nicht.“. Die Liberalen wollen einen Sachstandsbericht über die Auswirkungen für die Kommune im nächsten Wirtschaftsausschuss fordern.

FDP: Sachstandsbericht über die Auswirkungen im nächsten Wirtschaftsausschuss

„Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich sagen Uniper hat sich genau den richtigen Namen 2016 verpasst: Die Verbindung aus „unique“ (einzigartig) und „Performance“ kann man heute leider nur negativ kommentieren“, so der wirtschaftspolitische Sprecher Fabian Urbeinczyk. Es sei eine wahrlich einzigartige Performance, die Uniper biete. „Wo bleibt die Verantwortung für die Mitarbeiter, für die jungen Auszubildenden und die restlichen Menschen in dieser Stadt?“, fragt Cichos. „Schließlich waren es die Gelsenkirchener, die sich über Jahrzehnte den Emissionen des von Greenpeace 2013 zu einem der zehn schmutzigsten Kraftwerke Deutschlands erklärten Anlage ausgesetzt sahen.“

Gelsenkirchener AfD liefert zum Thema Uniper ihre Sicht der Dinge

Sicherlich könne Politik unmittelbar keine Arbeitsplätze schaffen, sehr wohl aber Rahmenbedingungen wie Infrastruktur und ein industriefreundliches Klima schaffen, sagt AfD-Fraktionschef Frank Preuß und liefert beim Thema Uniper seine Lesart der Dinge. Demnach hätten lokal die Wirtschaftsförderung und die Groko versagt. „Autofreie Innenstädte und Radwegnetze statt Parkplätze locken keine Industriebetriebe in unsere Heimatstadt“, es sei Pflicht, „nachfolgenden Generationen ein lebenswertes Arbeits- und Wohnumfeld zu hinterlassen, radelnde Hartz-4-Empfänger sind definitiv nicht das, was uns gedanklich vorschwebt“, stellt er fest.

