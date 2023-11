Ungewöhnliche Führung über alten Gelsenkirchener Friedhof

Gelsenkirchen-Altstadt. Der Gelsenkirchener Altstadtfriedhof liegt mitten in der Innenstadt, umgeben von Häusern. Jetzt können Besucher ihn auf ganz neue Art entdecken.

Wenn es etwas gibt, das Andreas Mäsing ärgert, dann ist es die „Totenstille auf dem Friedhof“, wie er sagt. Das klingt paradox: Immerhin ist der Mann vom Fach, Geschäftsführer der FGG Friedhofsgärtner Gelsenkirchen. Aber: „Friedhöfe sind viel mehr als Orte, an denen wir unsere Toten begraben – Friedhöfe sind Orte für die Lebenden.“ Und so hat es sich Mäsing zur Aufgabe gesetzt, die Gelsenkirchener Friedhöfe zu beleben. Eine Art, das zu tun, hat Mäsing jetzt gemeinsam mit Propst Markus Pottbäcker vorgestellt.

An der Gelsenkirchener Kirchstraße liegt der Altstadtfriedhof: Anders als die meisten anderen Friedhöfe liegt dieser von Häusern umgeben mitten in der Stadt. Wenn man vor der Trauerhalle steht, blickt man über Gräber und Friedhofsmauer hinweg direkt auf die Rückseiten der angrenzenden Häuser. Gleichzeitig ist der Friedhof aber auch quasi ein begehbares Lokalgeschichtsbuch: Viele Namen auf den Gräbern kennt man als Gelsenkirchener, hier ist das Grab des ehemaligen Bürgermeisters Friedrich Wilhelm Vattmann, dort die Priestergruft der Propsteipfarrei St. Augustinus mit dem Grab des von den Nazis ermordeten Priesters Heinrich König.

Wanderung durch die Geschichte der Stadt Gelsenkirchen

Auf die Spuren all dieser Sehenswürdigkeiten kann man sich jetzt mithilfe seines Smartphones machen: Ab sofort bietet die App „Komoot“ eine digitale Führung über den katholischen Teil des Altstadtfriedhofs. Erstellt hat diese Führung Andreas Mäsing, der in seiner Freizeit ein begeisterter Wanderer ist. Komoot ist eine Outdoor-App, in der etwa Wander- oder Fahrradtouren hinterlegt sind. Ein QR-Code am Einfang des katholischen Friedhofs lässt sich mit dem Smartphone einscannen – und schon kann der etwa einen Kilometer lange Spaziergang losgehen.

„Eine Wanderung durch die Geschichte der Stadt“ ist die Route umschrieben, und in der Tat kann der Wanderer oder die Wanderin beim digital geführten Gang über den Friedhof viel Historisches erfahren. Wichtige Wegpunkte sind etwa der Gedenkstein für die sieben im Zweiten Weltkrieg abgestürzten britischen Soldaten, die Grabstätte der Dernbacher Schwestern, die alte Trauerhalle oder die Priestergruft. Zu jeder Sehenswürdigkeit sind Informationen in der App hinterlegt.

Digitale Führungen auch auf anderen Friedhöfen der Stadt

„Wir wollen damit zeigen, dass Friedhöfe mehr sein können als nur der Ort, der aus Anlass eines konkreten Trauerfalls aufgesucht wird“, sagt Andreas Mäsing. Durch ihre Weitläufigkeit und naturnahe Gestaltung würden sie als Naherholungsort zum Spazieren einladen, könnten „Inseln der Ruhe und Achtsamkeit sein in einem oft hektischen Alltag“, sagt der Friedhofsgärtner.

Dem stimmt auch Propst Markus Pottbäcker zu. „Friedhöfe mögen ja auf den ersten Blick eher ungewöhnliche Orte sein, um sich zu treffen – aber das sollten sie gar nicht sein.“ Gerade der Altstadtfriedhof mit seiner Lage mitten in der Stadt biete sich da geradezu an. Pottbäcker lobte die Idee mit der digitalen Führung – „das ist ein guter Weg, wieder mehr Menschen dazu zu bewegen, die Friedhöfe zu besuchen.“ Er wies darauf hin, dass gerade auf dem Altstadtfriedhof viele Persönlichkeiten bestattet seien, die die Geschichte der Stadt Gelsenkirchen geprägt haben.

Komoot-Führungen gibt es auch auf anderen Friedhöfen in Gelsenkirchen, etwa für den Buerschen Hauptfriedhof, den Südfriedhof oder den Rotthauser Friedhof, weitere Routen seien in Planung, so Andreas Mäsing. Für Radfahrer gebe es auch eine Tour, die alle Friedhöfe in der Stadt miteinander verbindet.

