Unfallflucht: Radler fährt Mädchen (4) in Gelsenkirchen um

Gelsenkirchen-Neustadt. Ein Radler hat eine Vierjährige in einer Fußgängerzone in Gelsenkirchen umgefahren und ist dann geflüchtet. Polizei startet einen Zeugenaufruf.

Ein Kleinkind ist bei einem Unfall in Gelsenkirchen verletzt worden. Ein Radler hat die Vierjährige in einer Fußgängerzone umgefahren. Der Radler ist flüchtig.

Vierjährige auf Gehweg umgefahren – Zeugenaufruf der Gelsenkirchener Polizei

Eine vierköpfige Familie aus Gelsenkirchen lief am Dienstag, 20. Juni, gegen 17.15 Uhr auf dem Gehweg der Straße Wiehagen in Richtung der Fußgängerzone. In Höhe der Hausnummer 12 kam ihnen ein Fahrradfahrer entgegen, der von der Fußgängerzone in Richtung Straße fuhr. Der Radler stieß mit dem Mädchen zusammen, beide stürzten zu Boden.

Nach einem kurzen Gespräch mit der Familie fuhr der Radler ohne Angaben seiner Personalien in Richtung Knappenstraße davon. Das Mädchen verletzte sich durch den Aufprall und Sturz leicht.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Der Fahrradfahrer wird auf ein Alter zwischen 30 bis 55 Jahre und eine Größe von etwa 1,80 Meter geschätzt. Er hatte graue Haare und trug zum Zeitpunkt des Unfalls blaue Oberbekleidung, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Das Fahrrad sei blau gewesen.

Die Polizei sucht den Radler und weitere Zeugen. Hinweise an: 0209 365 6228 oder 0209 365 2160.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen