Zeugensuche Unfallflucht: Junge in Gelsenkirchen auf E-Roller angefahren

Gelsenkirchen-Buer. Von einem dunklen Pkw erfasst und verletzt wurde eine Junge (13) in Buer. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu der Person am Auto-Steuer.

Leichte Verletzungen erlitt ein 13 Jahre alter Junge aus Gelsenkirchen Samstag (3. Juli) bei einem Verkehrsunfall in Buer. Der Junge wurde auf einem E-Scooter von einem Auto angefahren. Die Fahrerin, der Fahrer verschwand Richtung Hassel.

Der Teenager stand mit dem E-Scooter an der Kreuzung De-la-Chevallerie-Straße/ Brinkgartenstraße/ Königswiese/ Freiheit auf einer Verkehrsinsel in der Mitte der De-la-Chevallerie-Straße. Als er um 12.58 Uhr die Straße überqueren wollte, wurde er von einem dunklen Pkw erfasst und stürzte.

Verletzter Teenager wurde in Gelsenkirchener Krankenhaus behandelt

Die Person am Steuer, laut Beschreibung mit kurzen, hellen Haaren, stieg laut Polizei aus, blickte in Richtung der Unfallstelle und setzte darauf die Fahrt fort. Der verletzte Teenager wurde zunächst durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet die Fahrzeugführerin, den Fahrzeugführer sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder der Person am Steuer machen können. Hinweise 0209 365 2160.

