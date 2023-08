Die Vorfahrt missachtet und Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer in Gelsenkirchen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrer oder der Fahrerin sowie nach weiteren Zeugen.

Unfallflucht Unfallflucht in Gelsenkirchen: Rollerfahrer wird verletzt

Gelsenkirchen-Resse. Unfall mit Fahrerflucht meldet die Gelsenkirchener Polizei: Ein Mercedes war beteiligt, ein Rollerfahrer stürzte und verletzte sich.

Mercedes zwingt Rollerfahrer bei Ausfahrt zu Ausweichmanöver – 65-Jähriger verletzt

Bei dem Verkehrsunfall in Resse ist am Freitag, 11. August, ein 65-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Gegen 11.20 Uhr war der Gelsenkirchener mit seinem Roller auf der Eichstraße unterwegs. Kurz vor der kreuzenden Middelicher Straße kam ein schwarzer Mercedes aus einer Hofausfahrt und fuhr auf die Eichstraße. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 65-Jährige ausweichen und stürzte in der Folge mit seinem Fahrzeug.

Der 65-Jährige verletzte sich seinen Angaben nach leicht, verzichtete aber auf eine medizinische Versorgung. Neben Zeugen bittet die Polizei nun die Fahrerin oder den Fahrer des Autos, sich bei der Behörde zu melden: 0209 365 6230 oder 0209 3652160.

