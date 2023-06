Unfallflucht in Gelsenkirchen: Junge (11) wird verletzt

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein Auto hat in Gelsenkirchen einen Jungen erfasst. Der Fahrer erkundigte sich noch nach seinem Zustand, fuhr dann aber weg. Zeugensuche läuft.

Ein Junge ist in Gelsenkirchen bei einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht verletzt worden. Die Polizei sucht den Fahrer und weitere Zeugen.

Auto erfasst Gelsenkirchener Jungen (11) in Höhe auf der Moritzstraße

Der Unfall hat sich nach Polizeiangaben am Freitag, 23. Juni, in der Gelsenkirchener Altstadt ereignet. Der elfjährige Junge aus Gelsenkirchen befand sich demnach gegen 21.20 Uhr auf der Fahrbahn der Moritzstraße in Höhe der Sellhorststraße. Ein Auto erfasste den Jungen in der Einbahnstraße, worauf der Teenager zu Boden stürzte und sich verletzte.

Der Autofahrer stoppte zwar sein Fahrzeug, stieg aus und erkundigte sich bei dem Kind nach dessen Befinden. Danach aber fuhr er in Richtung Augustastraße weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder Polizei und Rettungskräfte hinzuzurufen.

Der Fahrer des Autos wird auf ein Alter zwischen 27 und 30 Jahren geschätzt, ist etwa 1,80 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und trug schwarze Kleidung mit einer weißen Kappe.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 6230 oder 0209 365 2160.

