In eine Bushaltestelle in Gelsenkirchen ist ein BMW gekracht. Der Fahrer floh. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfall mit Fahrerflucht Unfallflucht: BMW kracht in Gelsenkirchen in Bushaltestelle

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht sucht die Gelsenkirchener Polizei Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer ist in eine Bushaltestelle gefahren und darauf geflüchtet. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Der rote BMW krachte nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 4. Juni, gegen 22.40 Uhr in eine Bushaltestelle auf der Kreuzung Ringstraße /Kirchstraße. Danach flüchtete der Fahrer mitsamt verbeultem Wagen. Ein Zeuge hat das Geschehen beobachtet, ihm zufolge hatte der Fahrer bei hohem Tempo die Kontrolle über das Auto verloren. Die Haltestelle, an der sich niemand aufhielt, wurde stark beschädigt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem roten BMW machen können. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um ein Cabrio. Außerdem muss der Wagen im Frontbereich stark beschädigt sein.

Hinweise unter: 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.