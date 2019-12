Die Polizei Gelsenkirchen musste am Samstag einen Unfall in Schalke-Nord aufnehmen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen/Essen. Drei Essener sind bei einem Unfall am Gelsenkirchener Stadthafen leicht verletzt worden. Die Ampel an der Kreuzung war ausgefallen.

Unfall nach Ampelausfall: Essener in Gelsenkirchen verletzt

Der Ausfall einer Ampel in Gelsenkirchen hat am Samstagabend prompt zu einem Unfall geführt. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 17.25 Uhr ein 83-jähriger Essener mit seinem Auto an die Kreuzung Uferstraße/Hafenstraße heran. Er beabsichtigte, von der Hafenstraße nach links in die Uferstraße einzubiegen und „tastete“ sich den Angaben zufolge in den Kreuzungsbereich. Dennoch kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto, das sich von links näherte: Ein 20-Jähriger aus Essen befuhr die Uferstraße in Richtung Stadthafen; auch er konnte die Kollision der beiden Pkw offenbar nicht verhindern.

Drei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht

Ein Rettungswagen brachte die Beifahrerin des 83-Jährigen, seine 80-jährige Ehefrau, zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus, ebenso den 20-jährigen Autofahrer und seinen 32-jährigen Beifahrer.

Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrte die Polizei dien Bereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro.